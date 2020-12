Las búsquedas de Google mostrarán vídeos cortos de TikTok e Instagram, ¿sabes por qué?

El buscador de Google es una de esas páginas que todos visitamos prácticamente a diario sin darnos cuenta. Simplemente entramos en el navegador de nuestro smartphone, buscamos un par de palabras, o tres, sobre las que queremos obtener información y recibimos a cambio toda una ristra de alternativas de multitud de páginas de internet. Ahora bien, ¿qué ocurre con esos vídeos cortos que se han puesto de moda?

Pues eso han debido pensar en Mountain View, donde son conscientes del crecimiento del consumo de unos vídeos cortos que, impulsados por plataformas como TikTok (sobre todo) o Instagram, en los últimos tiempos han crecido exponencialmente en viralidad y trascendencia, llegando a sustituir a plataformas tan clásicas como la propia YouTube. Así que si existe una nueva forma de consumir información, ¿por qué no darle también cabida?

Las búsquedas móviles serán más amenas

Así las cosas, ha sido la propia Google la que ha informado de que prepara una nueva sección de contenidos en las páginas de resultados de las búsquedas en teléfonos móviles, de tal forma que a los enlaces a páginas que veníamos obteniendo sobre cualquier consulta, vamos a sumar un pequeño carrusel en la parte superior donde se irán mostrando vídeos cortos, tanto de TikTok como de Instagram (Reels).

La razón, como os hemos adelantado, tiene que ver con el crecimiento que han detectado los de Mountain View alrededor de estos contenidos, también conocidos como vídeos cortos y que se han popularizado como método para compartir pequeñas historias, bromas o gazapos a través de esas mismas redes sociales pero, también, en apps de mensajería como WhatsApp. Esta decisión tiene que ver con esos cambios que los norteamericanos están introduciendo a través de esa sección "Discover" (descubrir) que nos aparece por defecto cuando entramos en cualquier versión de Chrome para dispositivos móviles.

Nuevo carrusel de búsqueda con vídeos cortos en Google. | Google

No podemos obviar que este cambio en la política de contenidos que se incluyen, lejos de sus propias webs, tiene como objetivo evitar que los usuarios nos marchemos del "ecosistema Google" a otras apps de redes sociales, por lo que prefieren dar visibilidad en su buscador a esos vídeos cortos de otras plataformas antes que perder nuestra atención y ver reducido el tiempo de permanencia en sus páginas.

De momento, estos cambios ya se están probando de forma limitada por lo que no será visible a los usuarios que vayan a buscarlo a las pantallas de sus smartphones ahora mismo. Es de esperar que este carrusel podamos disfrutarlo ya en 2021, una vez que desde Google se cercioren de que toda su funcionalidad no da problemas y es eficiente de cara al objetivo de mantenernos bien quitecitos dentro de sus páginas.

Hay que recordar que no es la primera vez que Google recurre a algún tipo de carrusel dentro de su buscador para móviles ya que en el pasado optó por traer a los usuarios otro elemento llamado "Historias" donde aparecían contenidos de algunos socios estratégicos de los norteamericanos en EE.UU., como eran los casos de medios como Forbes, USA Today, Vice, Now This, Bustle, Thrillist, etc.