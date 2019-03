A todos nos ha pasado alguna vez: “Hola, Pepito. Aquí te mando el texto. Saludos”, pero el texto no está adjunto, has quedado mal y encima tienes que repetir el mail sin sonar como un idiota. Hoy en día, las aplicaciones móviles, Facebook y demás servicios tienen la mala costumbre de aceptar un toque en la tecla Intro como confirmación de que quieres enviar algo, y no siempre es así, de modo que envías muchas cosas en balde que luego tienes que borrar. Eso es imposible en Gmail, pero para algo existe Dmail, claro.

Bueno, miento: sí es posible borrar mails en Gmail, pero el trecho de tiempo es mínimo. Tienes que tener habilitada una opción, para empezar, en las opciones del servicio de correo y luego darte bastante prisa para borrar el susodicho correo erróneo porque hay un límite de unos pocos segundos. Dmail es una extensión para Chrome que se pasa todo eso por el forro y que permite fulminar correos electrónicos de tu cuenta y de la que lo ha recibido en cualquier momento, incluso pasados los años.

La idea de este servicio viene de unos antiguos desarrolladores de Delicious, esa web desaparecida hace unos años para desgracia de unos pocos entre los que figuro. Su funcionamiento es bastante sencillo. Te bajas la extensión Dmail a tu Chrome, la habilitas y cuando vayas a enviar un correo, aparecerá algo como esto:

¿Veis ese botón abajo? Eso es Dmail y eso es lo que permitirá que en un futuro, si necesitas borrar un correo, porque alguien te pisa los talones y no quieres dejar pistas de tus correos, ejem, puedes hacerlo.

Obviamente, la mayoría de vosotros no enviaréis mails que os pongan en peligro, pero puesto que el hackeo de cuentas y la filtración de datos privados es el pan nuestro de cada día, a lo mejor no os apetece que aquel mail en el que mandabas tus datos personales o tu cuenta bancaria siga en los servidores de vete tú a saber quién y prefieres borrarlo. Dmail es perfecto para esto tanto como lo es para no dejar rastro de esos mails en los que metes la pata, porque no envías el mensaje adjunto.

Lo mejor de Dmail, en todo caso, a diferencia de otros programas de correo seguro u otras extensiones que prometen funcionalidades similares, es que no es necesario que la persona que recibe un correo electrónico use también el servicio. Con que el emisor lo haga, es posible borrar el correo de la bandeja del destinatario. Obviamente, si no tienen Dmail instalado, tendrán que pulsar en un link para ver el mensaje desde los servidores del servicio, pero si les animas a que lo instalen, podrán verlo en Gmail como si fuera un correo más.

Es cierto que el funcionamiento a veces deja algo que desear, porque yo mismo he comprobado que algunos mails han tardado un buen rato en desaparecer; pero aún con todo, la oferta de Dmail de unos correos algo más seguros es prometedora. Yo no lo usaría a diario, pero sí me voy a acordar de esta extensión de Chrome cuando tenga que enviar alguna información sensible. Lo mismo a vosotros os viene bien por esto mismo.