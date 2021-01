Aumenta la seguridad cifrando archivos importantes, sin instalar nada en tu PC o móvil

Cada día es más necesario proteger nuestros ordenadores personales de los ataques de los delincuentes informáticos. Son muchas las formas que tenemos de evitar que los amigos de la ajeno tengan acceso a nuestros documentos importantes. Desde proteger la entrada a nuestros equipos utilizando cortafuegos a encriptar por completo los discos duros de nuestros dispositivos.

Pero estas pueden fallar o incluso pueden convertirse en un problema más que en una solución. Ya que este tipo de cifrado puede ralentizar significativamente nuestros equipos, complica los procesos como copias de seguridad y la recuperación de datos y no los protege a la hora de hacer intercambios o transferencias de archivos, pues estos quedaran expuestos siendo así vulnerables. Este tipo de soluciones son viables en el caso de que todos los archivos de nuestros ordenadores sean extremadamente sensibles y este además sea un equipo lo suficientemente potente para que no notáramos mucho los efectos del cifrado. Pero existen soluciones intermedias que pueden ayudarnos a proteger nuestros documentos más valiosos sin necesidad de comprometer los recursos de nuestros ordenadores ni necesidad de instalar nada y todo de forma gratuita.

Qué es Free Crypt

Se trata de una página web gratuita desde la que podemos encriptar, desencriptar o analizar archivos para proteger aquellos archivos que por su contenido sean de gran importancia y que puedan ser objetivo de los ladrones de datos. Al tratarse de una herramienta online no necesitamos descargar ni instalar nada en nuestros equipos, tanto si queremos encriptar como desencriptar los archivos. Además, este tipo de servicios no almacena información en sus servidores, por lo que al hacerlo no queda rastro de nuestra información siendo así una forma segura de tanto por el resultado del proceso cómo en la transferencia de la información.

Encriptando documentos desde una página web | TecnoXplora

Cómo encriptar los archivos importantes

El procedimiento es muy sencillo abre en una ventana nueva en el navegador de Internet. En la barra de búsqueda tecleamos https://freecrypt.org y de este modo accedemos a la página web.

Ahora seleccionamos qué queremos hacer, encriptar, desencriptar o analizar los archivos cifrados.

los archivos cifrados. Si seleccionamos por ejemplo cifrado, nos aparecen dos opciones de cifrado expreso o para profesionales. La diferencia entre ambas es el grado de personalización que nos ofrece, en la primera de las opcione s al subir el archivo nos proporciona una contraseña que se genera automáticamente.

que se genera automáticamente. Copia la clave o bien escanea el código QR con tu móvil para almacenarla.

con tu móvil para almacenarla. A continuación d escarga el archivo encriptado pulsando desde descargar. También podemos alojar en la nube o compartir el archivo con nuestros contactos a través de correo electrónico.

encriptado pulsando desde descargar. También podemos alojar en la nube o compartir el archivo con nuestros contactos a través de correo electrónico. Esta clave es necesaria para poder acceder al archivo de una forma segura, por lo que, si has compartido el archivo protegido, tendrás que hacerle llegar la clave de desencriptado para que pueda acceder a la información.

Desencriptando archivos

Al igual que hemos hecho para encriptar los archivos, tenemos que seguir los mismos pasos para acceder a nuestra información. Para ello entra de nuevo en la página web, pero en esta ocasión elige la opción de desencriptar. Arrastra el archivo cifrado a la ventana del navegador e introduce la clave que se nos suministró cuando la encriptamos. Tras tras unos segundos podremos volver a descargar el archivo.