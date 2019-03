Así es Voat, el agregador que está pescando en las aguas revueltas de Reddit

Si una web que se ha convertido en el hogar de todo tipo de 'trolls' decide de repente darles caza, lo normal es que estos internautas se enfurezcan, monten algún que otro altercado y acaben comprendiendo que tienen que buscarse otro refugio. Ya lo han encontrado: se llama Voat y está acogiendo al grueso de los exiliados que se marchan de Reddit en busca de una libertad de expresión sin cortapisas. O eso dicen...

Hablamos de gente que considera un ejercicio legítimo de su libertad de expresión algo tan deleznable como compartir fotos y vídeos de mujeres con sobrepeso para burlarse de ellas. Lo hacían en Reddit hasta que los administradores cerraron su chiringuito, y ahora lo hacen en Voat con total impunidad. De hecho, es uno de los principales reclamos de este agregador que, por lo demás, se parece en todo al que trata de sustituir. “Ningún asunto legal de este universo debería estar fuera de nuestros límites”, afirman.

Con este 'todo vale' por bandera, Voat ha pescado en las revueltas aguas de Reddit, ese gigantesco portal que se autodenomina “la portada de internet” y está entre las cincuenta páginas más populares del mundo con cerca de 200 millones de usuarios únicos mensuales.

Un vistazo a las estadísticas de Google revela que las búsquedas sobre el agregador alternativo se dispararon entre junio y julio, cuando la polémica alcanzaba el punto álgido en Reddit. Además, los administradores de Voat afirman que a su página llegaron unas 700.000 personas huyendo de su homenajeado en el plazo de un mes. Tantas que tuvieron problemas para mantener el servicio operativo.

We had over 700.000 unique visitors in the last 30 days according to Google Analytics. That's like, crazy and stuff.