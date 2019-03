Así es como Google pretende bloquear las fastidiosas llamadas spam

Puede ocurrir en cualquier momento del día, a veces hasta a horas intempestivas, aunque -todo sea dicho- los fines de semana suelen respetarlos. El resto de días los usuarios estamos expuestos a telefonazo rápido de los comerciales cuyas empresas se han hecho con nuestro número de teléfono, de una forma o de otra.

El proceso nos suena a todos. Al descolgar el teléfono –vaya verbo este cuando lo único que haces es tocar una pantalla– el usuario se encuentra con una rápida coletilla archiaprendida: “Buenos días, don (nombre completo con los cuatro apellidos), soy Fulanito, le llamo de (nombre de la operadora, el banco o alguna de las amadas empresas que intentan captar clientes vía llamadas), le voy a hacer una oferta…”

Ahí te cierras como un bicho bola y dices "no", "no, gracias", "no, de verdad que no, gracias", "voy a colgar", "oiga que no", "hasta luego, muchas gracias".

Este calvario telefónico a veces se repite al día siguiente. Te llaman desde el mismo número, aunque no has aprendido cómo empieza, y comienza todo el proceso con una única diferencia: también dices "ya os lo dije ayer, gracias".

Esto es lo que quiere evitar la nueva aplicación de llamadas de Google. Porque sí, el icono que pulsas cada vez que vas a llamar es una aplicación, aunque parezca un residuo de la era del Nokia 3310. Ahora Google ha actualizado esta app creando una versión que de momento sólo está disponible para la línea de terminales Nexus y los Android One, sus smartphones mimados.

Hasta ahora la app contaba ya con un servicio que ayudaba a identificar a las empresas que no están en tu agenda de contactos y comprobar si los números son sospechosos. La novedad ahora es que el sistema mejora y comprueba si los números que llaman al usuario están en una base de datos que se actualiza constantemente, y en la que están fichados los 'spammers'.

Además, la aplicación permite que si un usuario identifica a un número de teléfono 'spammer', tenga la opción manual de bloquearlo para que no lo vuelva a llamar. También se puede reportar para que este número caiga en el baúl de los sospechosos de spam.

Es cierto que ya hay aplicaciones como Truecaller que permiten bloquear números de spam, pues cuentan con su propia base datos. Pero integrar este servicio con la aplicación de llamadas Google supone facilitar las cosas al usuario a la hora de evitar estas llamadas impertinentes.