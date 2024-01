La IA de Apple va tomando forma, y 2024 será clave para su despliegue

No cabe duda de que la IA es ahora el gran caballo de batalla de las grandes tecnológicas. Hemos visto cómo en los últimos meses, no podemos hablar de años, todas ellas han ido lanzando sus propias inteligencias artificiales, ya sean basadas en la de OpenAI, o propias, como es el caso del Bard de Google. Apple también está inmersa en esta competición, pero de momento, y como acostumbra últimamente, de una forma pausada y sosegada. Ahora uno de los analistas más cercanos a la empresa californiana, ha desvelado más detalles de su futura IA.

Sin prisa, pero sin pausa

Según Mark Gurman, quien está detrás de estas afirmaciones, cuando la IA de Apple sea oficial y llegue a sus dispositivos, habrán pasado dos años desde que conocimos a ChatGPT. Por tanto, en este aspecto, como en tantos otros últimamente, veremos cómo la IA de Apple llega con retraso. Para entonces se encontrará con muchos competidores, como Google, Microsoft, Amazon y su Alexa, y más. Esto es algo que por parte del analista se considera como un gran error de cálculo por parte de Apple.

Según sus palabras, Apple anunciará su IA durante el WWDC de 2024, que se celebrará durante el próximo mes de junio. Entonces conoceremos a iOS 18, y todas estas novedades llegarán de la mano del nuevo sistema operativo. La IA de Apple está en pruebas desde comienzos de 2023, y llegará con multitud de nuevas funciones, que serán esenciales para los usuarios y cambiarán por completo su relación con el iPhone y otros dispositivos de la marca.

De esta forma ahora sabemos que la IA de Apple llegará a un gran número de aplicaciones de los de Cupertino, como puede ser Pages y Keynotes, así como Apple Music, que podrá generar listas de manera inteligente gracias a este software revolucionario. Por supuesto, los mayores cambios llegarían a Siri, que se convertiría en un asistente mucho más inteligente, con el que mantener conversaciones dentro de un contexto, y de una manera similar a como lo podemos hacer en ChatGPT o Bard.

Aunque este año conozcamos en junio los primeros detalles de esta IA, no seria hasta el año 2025 cuando se completaría el despliegue, por lo que todavía tiene bastante recorrido por delante, y como ya decíamos antes, la realidad es que Apple llegará una vez más tarde a esta revolución tecnológica. Recordemos que la próxima semana se presentan los Samsung Galaxy S24, unos móviles que ya estrenarían una nueva inteligencia artificial de Samsung, y que por tanto daría el pistoletazo de salida a la IA en uno de sus máximos rivales.

Lo que es evidente es que en el caso de Apple podemos esperar cuando menos una IA tan inteligente como la de sus rivales. Ahora bien, no sabemos si los de Tim Cook se guardan algún As en la manga, ya que se les suele perdonar que lleguen tarde porque lo suelen hacer innovando. Por lo que deberían ofrecer algo más que sus rivales para que no termine en fiasco para sus seguidores.