Apple jubila 14 productos: olvídate de repararlos si se estropean

Cuando se empezaron a popularizar los ordenadores, hace ya como 15-20 años, mucha gente repetía un latiguillo con cierta sorna: “Da igual que te compres el mejor ordenador del mundo; en cuanto salgas por la tienda ya estará desactualizado o habrá otro mejor”.

La frase es exagerada y catastrofista, pero no se aleja demasiado de la realidad. Porque, ¿cuánto tiempo hace de la última vez que cambiaste de móvil, de ordenador o de tablet? Seguro que mucho menos de lo que tú creías.

Y es que esa es una de las mayores pegas de nuestra época: los dispositivos electrónicos inteligentes evolucionan y mejorar de una forma constante. Tan constante... que muchos de ellos mueren antes de tiempo.

Apple deja de reparar 14 productos

Y algo así ha pasado en Apple. La compañía de la manzana desarrolla nuevos productos constantemente, sí, pero eso también desemboca en que, antes o después, tiene que dejar de centrarse en algunos de los más antiguos.

Y eso es justo lo que ha hecho. Desde el próximo, las tiendas de Apple repartidas por todo el mundo darán ligeramente de lado 14 productos de la compañía, que dejarán de ser reparados a petición de los clientes.

Los 14 productos en cuestión son los siguientes: el iMac de 2009, el MacBook Air de 2009, el Mac Pro de 2009, el Macbook y Macbook Pro de 2009, el iPod touch de primera generación, el Apple Cinema Display de 2007, el Time Capsule de primera generación, iBeats, Beatbox, Beatbox Portable de primera generación, Wireless de primera generación, Diddybeats y Heartbeats de primera generación).

Fecha límite: 8 de diciembre

Si estás temiendo que llegue el momento, márcate una fecha en tu calendario: el próximo 8 de diciembre. Ese será el día en que estos 14 productos dejen de ser reparados de manera oficial por los centros y tiendas de Apple. Así que si tienes estropeado alguno de estos aparatos, más vale que te des prisa...

Y si se te estropea más allá del 8 de diciembre, ¿te habrás quedado sin dispositivo? Bueno, no tiene por qué, ya que en realidad siempre podrás seguir probando suerte con los reparadores no oficiales. Otra cosa es que quieras fiarte o no de ellos, así como que sus resultados finales de calidad sean mejores o peores.