Es evidente que cuando utilizamos cualquier plataforma de comunicación digital, el riesgo de que alguien esté mirando existe. Y si no nos gusta tenemos dos posibilidades: o confiamos en quienes nos prometen que no cotillean lo que escribimos, o abandonamos el mundo digital para volver a las cartas, los sellos de Correos y los buzones. Y como esto último ya no es una opción, solo nos queda esperar a que las políticas de privacidad funcionen y se cumplan.

Pero ha sido la revista Forbes la que ha publicado una información en la que viene a descubrir que Apple cuenta con un software capaz de rastrear y leer todas las comunicaciones que se producen a través de sus servidores de iCloud, de tal forma que lo utiliza activamente con el objetivo de identificar contenidos ilegales. Según esa misma información, en este caso eso que buscan son imágenes o vídeos que tengan que ver con delitos graves, como son la pedofilia, los abusos de menores, etc.

Estas medidas no son extrañas en Apple, que ya en algunas ocasiones ha desvelado su intención decidida de evitar que cualquiera de sus herramientas, dispositivos y software sea utilizado para estos fines, por lo que no repara en gastos a la hora de intentar colaborar con las autoridades, que necesitan de la ayuda de estas empresas para detener y localizar a presuntos delincuentes.

Apple remite la información a las autoridades

El proceso que siguen es muy sencillo: cuando desde la compañía de Tim Cook identifican un caso que pueda ser constitutivo de delito, se ponen en contacto con las autoridades competentes y, no solo proporcionan ese contenido ilegal interceptado en sus servidores de iCloud, sino también todos los demás datos del usuario: nombre completo, dirección física, números de teléfono registrados, etc.

Aún así, no penséis que este sistema de "intercepción" de correos electrónicos funciona gracias a una legión de trabajadores que leen los emails que envían los usuarios de Apple, sino que, tal y como desvela Forbes, se lleva a cabo con una técnica llamada hash, que consiste en comparar el patrón de una imagen identificada previamente como ilegal con todos los datos entrantes y salientes de los servidores de la compañía. Cuando se produce una coincidencia entonces ya sí, es leído por personal de la empresa que lo verifica.

El protocolo que sigue a continuación, cuando ese contenido es marcado como ilegal, es el de notificar a las autoridades del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de los EE.UU. para que tomen cartas en el asunto las autoridades policiales competentes.

De todas formas, no penséis que Apple es la única que lleva a cabo este tipo de intercepciones y lecturas en las comunicaciones de sus usuarios. Otras plataformas como Facebook también cuentan con políticas específicas para combatir este tipo de delitos y, solo el año pasado, los de Mark Zuckerberg fueron los responsables de más de 12 de los 18 millones de informes de este tipo que se reportaron a la NCMEC de los EE.UU., lo que da una idea de la incesante y peligrosa actividad que se lleva a cabo online alrededor de estos delitos contra los menores.