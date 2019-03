Apple y Google no quieren que apagues el Bluetooth y estos son oscuros sus motivos

El Bluetooth es un auténtico superviviente de cuando los teléfonos no eran inteligentes y la única conexión posible a internet era a través de páginas WAP. De este mundo viejuno los SMS están desaparecidos, pero lo que sí es raro que no tengamos ningún dispositivo que no utilice Bluetooth.

En iOS 11 Apple, que tiene varios accesorios como los AirPods o el Apple Pencil, decidió que si desactivabas esta conexión inalámbrica en el centro de control esto no iba a durar hasta que reiniciaras el teléfono o tú quisieras. Tienes que ir a los ajustes para hacerlo, pero si lo necesitas y lo enciendes tendrás que hacer lo mismo otra vez para desactivarlo de nuevo.

Según algunas empresas de seguridad, tenerlo siempre encendido sin usarlo puede suponer una nueva vía de entrada para los hackers.

En Android depende mucho de la versión, pero Google también está empeñada en que no apaguemos el Bluetooth. En las últimas versiones los teléfonos mantienen su señal activa incluso después de apagar la conexión, ya que la compañía lo usa para recopilar datos de ubicación, como hace con las conexiones wifi.

Por ejemplo, para apagarlo en un Google Pixel con Android 8.0 Oreo, la última versión, hay que ir a Ajustes / Seguridad y ubicación / Privacidad / Ubicación. Muy intuitivo no parece que sea seguir la ruta, así que por una vez demos gracias a la fragmentación del sistema operativo, porque menos mal que no en todos los modelos es así, aunque los teléfonos de los de Mountain View pueden marcar tendencia.

Motivos económicos

Las grandes plataformas tecnológicas son insaciables cuando se trata de almacenar y utilizar nuestros datos. Pues bien, el Bluetooth es una manera de tener una nueva fuente de conocimiento de nuestro uso para poder alimentar su negocio publicitario.

Hasta aquí todo bien, porque por desgracia sabemos que cuando tenemos un servicio gratuito, como servicios de mapas, de correo o de redes sociales, es que el producto somos nosotros.

Pero el mayor problema que se puede ver en esto es que los valores predeterminados sean tan radicales y que los usuarios ni siquiera se estén dando cuenta de lo que pasa. ¿Es pedir mucho un botón de on/off accesible y que funcione cuando nosotros queramos?

El Bluetooth también sirve como método de rastreo en lugares como centros comerciales, los famosos 'beacons' que sirven para conocer nuestros movimientos en espacios interiores, ya que es más fácil hacerlo mediante esta conexión que por GPS, que funciona mejor en exteriores.