Las reseñas se han convertido en un elemento imprescindible dentro de muchas tiendas en Internet. La transparencia de los vendedores y la experiencia de los usuarios es clave a la hora de decidirse por comprar un nuevo producto. Tanto si vamos a comprar una app, como un nuevo gadget, conocer la experiencia de quienes han disfrutado ya de ese producto es clave para hacernos una idea de si nos conviene o no hacernos con él. La gran mayoría de tiendas cuenta con una sección de reseñas del producto, que normalmente se encuentran al finalizar la descripción de dicho producto. Pero por alguna razón que se le escapa a muchos, estas reseñas han desaparecido por completo en algunas de las tiendas online de Apple.

¿Por qué han desaparecido las reseñas?

Ha sido un usuario de la tienda el que le ha contado a Apple Insider que la tienda ha borrado misteriosamente todas las reseñas de productos. Y no es que haya ido una a una borrándolas o haciéndolo de manera selectiva, sino que directamente se han borrado las secciones enteras desde las que podíamos acceder a estas reseñas de los productos. Este se dio cuenta de este problema al comprobar que una de sus reseñas de producto ya no estaba disponible. Tal fue la sorpresa que cuando fue a la tienda a revisar por qué esta no aparecía, se dio cuenta de que la sección había desaparecido por completo.

Apple Watch Series 5 | Apple

Y no solo han desaparecido todas las reseñas, sino también la puntuación del producto que generaban estas. Normalmente, junto al producto, se mostraban una serie de estrellas en base al resultado de esas reseñas, y ahora también han desaparecido por completo. Las tiendas online de Apple que han visto desaparecer estas reseñas han sido las de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Por tanto no parece un error de Apple, sino algún tipo de modificación intencionada de sus tiendas en la red. Ahora bien, no están claros los motivos por los que estas reseñas han desaparecido de la tienda de Apple.

iPhone 11 | Apple

Aunque no hay una explicación oficial para estos cambios, es posible que Apple haya decidido borrar estas opiniones porque en algunos casos eran contraproducentes para sus productos. Como ponen de ejemplo en la fuente de esta información, había productos como el adaptador Lightning a 3.5mm que tenían 735 reseñas con una sola estrella, lo que evidentemente daba una imagen de producto malo, de poca calidad. Es evidente que si tenía esa puntuación obtenida por los comentarios de los usuarios era merecida.

No queremos pensar que Apple esté borrando deliberadamente las opiniones de los usuarios de sus productos, pero desde luego algo ha debido ocurrir para que a la vez desaparezcan de tres tiendas online. Queremos pensar que se deba a un rediseño de la sección para mostrar esas opiniones de una manera diferente y no una forma de evitar que conozcamos lo que opinan realmente de sus productos algunos usuarios. Habrá que esperar a algún tipo de comunicado por parte de Apple, en el que nos aclare definitivamente qué es lo que ha pasado realmente con estas reseñas.