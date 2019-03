¿Alguien ha copiado contenido de tu web? Google te ayuda a denunciarlo

Nos ha pasado a (casi) todos: tienes un blog o trabajas en un medio y decides hacer un nuevo post. Piensas de qué lo vas a hacer, le das unas vueltas, comienzas a escribirlo, haces cambios, lo retocas... y le das a 'publicar'. Y tan contento.

Sin embargo, a veces la satisfacción acaba convirtiéndose en cabreo. Sobre todo si, al día siguiente de publicar algo, ves que otra persona lo ha 'fusilado' en su propio blog o medio personal haciendo uso de una de las técnicas más odiosas del mundo: el 'copy-pasteo'. Todo tu trabajo ahora está tirado por el suelo. O peor: está en la web de otra persona que ni siquiera se ha dignado a enlazarte.

Denuncia los plagios en Scraper Report

Esto afecta -cómo no- a tu orgullo y a tus princios, pero los problemas no acaban ahí. Desde hace unos años, Google penaliza el contenido duplicado, esto es: si detecta que un contenido ha sido replicado en varias webs, penaliza a las que no son autoras genuinas de ese contenido. Pero, ¿y si el tipo que te copia está mejor posicionado en Google que tú? ¿Y si Google acaba penalizando tu web, en vez de la otra?

Este problema, que ocupa una gran parte de la lista de preocupaciones de todo aquel que genere contenidos online, tiene un pequeño hilo de esperanza. Y ese pequeño hilo procede precisamente de Google y su Scraper Report, una herramienta con la que el gigante tecnológico pretende ayudar a los generadores de contenido a la hora de identificar y denunciar a quien coja su material.

El funcionamiento es tan sencillo como acceder al formulario de denuncia, insertar la parte de tu web que ha sido copiada, dónde ha sido copiada y de qué manera ha perjudicado eso a tu posicionamiento en Google frente a tu plagiador. Una vez enviado, Google revisa la solicitud y, en caso de confirmar la mala práctica, penaliza al que ha cogido tu contenido.

El objetivo de Google pasa por que su algoritmo de clasificación de resultados pueda mejorar también gracias a la ayuda de los propios generadores de contenidos. Todo ello con el fin de ir poniendo una serie de soluciones al copy-pasteo, una práctica cada vez más generalizada y que acaba animando a los editores de contenidos a hacer privadas partes de sus publicaciones, instalar muros de pago y otras medidas que, de un modo u otro, acaban perjudicando la labor del propio Google.

Habrá que ver si esta herramienta obtiene el efecto y retorno deseado. Por el momento, podemos estar contentos de que un gigante como Google se posicione y desarrolle formas hábiles de combatir este tipo de prácticas.