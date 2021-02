Ahora podrás conocer si un sitio web es seguro antes de visitarlo en tu móvil

Navegar en Internet sigue siendo algo que hacemos mucho, a pesar de que las apps hayan ganado mucho terreno en los últimos años a la navegación web. De hecho sobre todo compramos a través de la web, y también nos informamos a través de ella. Y lógicamente con una red prácticamente infinita en cuanto a número de webs disponibles, es evidente que no podemos bajar la guardia según qué webs visitamos. Sin duda en ese aspecto las novedades que llegan al buscador de Google son muy interesantes, y nos van a ayudar a conocer cómo es de segura una web antes incluso de acceder a ella.

Información de la web antes de acceder

Eso es lo que ha anunciado ahora Google en su blog, donde ha mostrado la funcionalidad que se está expandiendo por los buscadores de las distintas versiones disponibles. Esta funcionalidad es muy sencilla, pero extremadamente útil para valorar o no acceder a una web. Básicamente cuando esta función esté disponible en nuestros dispositivos, veremos tres puntos verticales junto a cada resultado de búsqueda. Esos mismos tres puntos que solemos pulsar cuando accedemos a las opciones de configuración de una app.

Una vez que hacemos la búsqueda y accedemos a los resultados, podemos ver en el lateral estos tres puntos, y pulsar sobre ellos para que se muestre una tarjeta con toda la información relativa a ese sitio web al que corresponde el resultado. Dentro de esta tarjeta se muestra una pequeña descripción de la página web, así como referencias de Wikipedia si estuvieran disponibles para el sitio. Uno de los aspectos más importantes es la información que se muestra acerca la seguridad del sitio web. Porque dentro de la tarjeta se puede ver si nuestra conexión a ese sitio es segura.

Por tanto, sin necesidad de entrar en él podemos saber si es seguro acceder a la página o no. Algo que puede ser un gran indicador sobre la conveniencia o no de acceder a un sitio web determinado, incluso antes de que lo hagamos, lo que puede evitarnos muchos disgustos. Esta información como aclara Google no es publicidad, sino contenido meramente informativo para los usuarios del buscador de Google. Por tanto es una funcionalidad que ya está en fase beta, y que solo podremos ver desde el buscador de Google en exclusiva. Esto es algo que nos puede venir muy bien cuando vamos a acceder al resultado de una web que no es demasiado conocida, o completamente desconocida.

Esta información que se muestra en la tarjeta dentro de su contexto puede ser más que suficiente para evaluar si es recomendable entrar en una web o si por el contrario tomar la decisión de no entrar. Por tanto podemos evitar problemas derivados de muchas webs que bajo una apariencia semi oficial y de confianza en realidad están suplantando a otros lugares con el objetivo de hacerse con nuestros datos. De momento no hay una fecha para la llegada de esta función, pero encontrándose en beta no nos extrañaría que se estrenara para todos en tres o cuatro semanas.