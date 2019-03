Llegó al mundo online como una exhalación, maravillando a la mitad de la gente y cabreando a la otra mitad.

El plugin AdBlock Plus, disponible para varios navegadores y sistemas operativos móviles, tiene una función clara: bloquear y ocultar todos aquellos anuncios y banners que te asolan cuando estás navegando por internet. Y claro, eso a los usuarios les encanta, pero a los anunciantes y a las webs... pues no tanto.

Te pago y no ocultas mis anuncios

Hasta ahora nadie había hecho gran cosa para evitar esta situación, pero al fin se ha movido ficha. Y, pese a que cualquier anunciante o medio de comunicación apostaría por que sea AdBlock Plus la que saque la cartera, al final ha tenido que ser al revés: han sido Google, Amazon y Microsoft los que han roto la hucha del cerdito.

Así es: según informan varios medios estadounidenses, estas tres compañías pagarán una cantidad indeterminada a AdBlock Plus para que el plugin deje de hacer desaparecer sus anuncios y siga bloqueando los demás (mientras no se unan al club del cheque).

De este modo, aunque tengas instalado AdBlock Plus en tu navegador o en tu móvil, si el anuncio que aparecería normalmente en la web que estás viendo es de una de estas tres compañías, este anuncio será visible para ti. Y claro, ya no solo es que lo veas, sino que será el único que veas (con la evidente ventaja por parte de estos anunciantes a la hora de captar tu atención entre la habitual orgía de banners).

“El 75% de la gente no está en contra de la publicidad”

Pero claro, ¿qué opinarán de esto los usuarios? “Pues los usuarios que se aguanten”, quizá pensarás. Y oye, seguramente tengas razón, pero un boicot de los usuarios a AdBlock Plus podría acabar siendo contraproducente para todos.

Sin embargo, desde la compañía del plugin se defienden argumentando que no todos los usuarios que usan su software están en contra de toda publicidad, solo de la que es verdaderamente intrusiva: “Solo un 25% de los usuarios de Adblock Plus son totalmente contrarios a cualquier tipo de publicidad”, según la encuesta que manejan. “El resto de usuarios contestó que aceptarían algún tipo de publicidad para ayudar a las páginas web. Algunos usuarios pidieron incluso que hubiera una forma de activar Adblock Plus solamente en ciertas páginas web”.

Y eso es precisamente lo que han hecho. Desde hace tiempo, el plugin cuenta con una opción para que los usuarios puedan permitir que les aparezca publicidad mientras navegan por una página web siempre y cuando esta no sea intrusiva. Basta con configurar AdBlock Plus para que no todos los anuncios sean invisibles a la hora de navegar.