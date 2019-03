Se acaba el tiempo para hacerlo gratis: o actualizas a Windows 10 o te expones a los virus

Los usuarios de PC tienen dos actitudes muy comunes: la gran mayoría tiene una paciencia infinita para descargar e instalar todas las actualizaciones de mejora y seguridad que le aparecen, pero a más de la mitad de ellos les sobrevuela una pereza máxima cuando les dicen que lo que tienen que cambiar es de sistema operativo.

Sólo por esto último se puede explicar que la agonía Windows XP se alargara durante años y que en la actualidad más del 50% de los ordenadores del mundo, según datos de Netmarketshare, sigan utilizando Windows 7, una versión muy buena, pero que se lanzó a finales del 2009.

Tener una versión antigua significa dos cosas. En primer lugar, que todo sigue igual, como cantaba Julio Iglesias, y que hay cobertura de actualizaciones de seguridad hasta 2020, prácticamente hasta el final de la nueva legislatura. Aunque puede que no tengas todas contigo, como cuando no hay mayoría absoluta, y estar más expuesto a los ciberataques.

Seguir con Windows 7 también quiere decir seguir con una versión bastante anticuada que fue lanzada al inicio del 'boom' de los dispositivos táctiles y que no se corresponde con los tiempos actuales. Porque vale que Windows 8 fue un poco 'bluff', pero Windows 10 ofrece una buena oportunidad para todos... que sólo tienes hasta finales de mes. Luego te costará 107,54 euros.

No necesitas muchos requisitos en tu ordenador (procesador de 1 Ghz mínimo y 2 GB de RAM, entre otros que puedes consultar aquí), por lo que, a no ser que tengas una tartana de equipo, seguro que podrás actualizar gratis desde Windows 7 o Windows 8. Por si esto no es suficiente para convencerte, ya te ofrecimos varios motivos a favor y en contra de la actualización en este enlace.

Gran actualización de Windows 10 el 2 de agosto

Un buen motivo para dar un buen lavado de cara a tu antiguo PC es que Windows 10 se va a renovar coincidiendo con su primer aniversario. Una buena manera de matar dos pájaros de un tiro y no empezar desde cero con la nueva versión.

Parte de las mejoras que ofrece este 'upgrade' están destinadas a los usuarios de dispositivos táctiles, con el objetivo de mejorar la interacción con apps y con gadgets como los 'stylus'. Pero también hay otros cambios importantes, como la mejora del menú de inicio, ya que todas las apps aparecerán debajo de la lista de más usadas. Sí, querido usuario de Windows 7: mantendrás tu amado menú de inicio, aunque bastante cambiado.

Con lo último de Microsoft también vienen mejoras en la herramienta Windows Defender, “gracias a la opción de programar escaneos periódicos del equipo y al ofrecer notificaciones y resúmenes cuando el equipo ha sido totalmente escaneado y se haya detectado algún tipo de amenaza”.

Y, por último, vienen mejoras en el navegador Edge, del que hace poco Microsoft fardó a cuenta de su eficiencia con la batería y el uso de memoria del ordenador frente a competidores como Chrome. Pues bien, con el Anniversary Update la compañía asegura que se mejora la gestión de procesos, energía y se lucha contra la ralentización de complementos como Flash.

Tú decides si te compensa pasarte antes del 29 de julio a Windows 10: ten en cuenta que consigues una licencia gratuita que podrás volver a usar si decides después volver a tu versión antigua. Y que es cierto que Microsoft se está poniendo súper plasta con notificaciones a pantalla completa, pero lo cierto es que te quedan pocos días para decidir.