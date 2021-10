Xiaomi vende un nuevo inflador inteligente con batería extra

Quien más y quien menos tiene por su casa algún que otro balón, un coche o moto, e incluso alguna bicicleta con la que sale a dar una vuelta o incluso va a trabajar. En todos esos casos contar con un inflador nos ahorrará de tener que estar echando pulmón para poder mantener en óptimas condiciones tanto los balones como los neumáticos de cada uno de los vehículos. Y Xiaomi se ha caracterizado por lanzar al mercado algunos de los infladores inteligentes más interesantes del mercado. Como el que nos ocupa hoy, que se vende en su plataforma Youpin, y que nos ofrece alguna funcionalidad extra respecto de otros modelos que ya conocemos.

Más compacto y con accesorios

Estos dispositivos se han convertido poco a poco en el accesorio imprescindible para esas personas que cuentan con muchos vehículos, balones y demás. Este nuevo modelo de la firma Newo, que pertenece al ecosistema de fabricantes de Xiaomi, ha lanzado unos infladores que se pueden comprar en varios colores, no solo el tradicional negro o gris, también los tenemos en naranja y azul. Este destaca por contar con un tamaño muy reducido, de solo 14 centímetros, por lo que nos cabe en la mano, además de diferencia de otros, es cilíndrico, por lo que se transporta perfectamente y al fin y al cabo es mucho más sencillo de llevar encima.

Wo Orange Mini Air Pump Sports Edition | Xiaomi Youpin

Cuenta con una pantalla LED donde podemos ver la presión actual de la rueda, puede ser la de un coche, una moto, la bicicleta, o de un balón. Y también podemos ver la presión elegida para que alcance el inflador, cuando llegue a ella, se para automáticamente, por lo que no hay riesgo de que pueda explotar por demasiada presión. Además, cuando nota una presión anómala la bomba se para de forma automática. Como en las bombas de Xiaomi, cuenta con cuatro modos de inflado predeterminados. Para el coche, para la moto, para una bicicleta o para un balón. De esta manera no hay más que seleccionar y pulsar el botón para que se infle hasta la presión recomendada.

Wo Orange Mini Air Pump Sports Edition | Xiaomi Youpin

Este modelo cuenta con una linterna LED integrada, especialmente útil si nos toca inflar una rueda en plena noche y no podemos tan siquiera localizar dónde se encuentra la válvula de inflado de esta. La gran novedad que aporta este inflador respecto a otros que ya hemos conocido, es que tiene un módulo de expansión, que cuenta con 2000mAh de batería extra. Esta no solo nos aporta más autonomía al colocarla en uno de sus extremos, sino que además permite convertir la batería en unas luces de emergencia, para esos momentos en los que necesitamos ser vistos por otras personas o vehículos. La batería de este inflador se carga a través de un conector USB tipo C, por lo que es compatible con la mayoría de cargadores del mercado.

Lo mejor de todo es su precio, ya que se trata de una de las bombas de inflado más baratas que hemos conocido con funciones inteligentes. De hecho, su precio es de apenas 13 euros al cambio en la plataforma Youpin de Xiaomi, donde busca financiación. En España tendremos que recurrir a las tiendas chinas para hacernos con ella.