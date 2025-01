Xiaomi ya trabaja en su tableta más potente, tanto como un Xiaomi 15

Que las tabletas ya no tienen mucho que envidiar de los smartphones es algo evidente, y son modelos como los de los que hablamos ahora los que vienen a confirmarlo. Y es que los fabricantes ya no distinguen entre ambos tipos de dispositivos en términos de rendimiento. Y es que podemos encontrar los mismos procesadores de alta gama en dispositivos de ambos tipos. Pues bien, ahora hemos conocido que Xiaomi hará lo propio con su próxima tableta de alta gama, que estará muy sobrada de potencia desde luego.

Al nivel de los Xiaomi 15 y a la cabeza de las tabletas Android

Hasta ahora no hemos conocido ninguna tableta Android tan potente como la que se filtra ahora. Y es que las últimas informaciones que hemos conocido ahora apuntan a que Xiaomi está trabajando en una nueva tableta que contará con nada menos que el procesador Snapdragon 8 Elite. Esto quiere decir que tendrá el mismo chip de los Xiaomi 15, y, por tanto, será tan rápida como los móviles más avanzados no solo de la marca china, sino también del resto de fabricantes en el mercado.

Eso sí, lo que sería totalmente disruptor es que Xiaomi lanzara esta tableta con un procesador como este en cuestión de semanas, junto con los diferentes móviles de alta gama que están estrenando esta gran potencia. Pero no, las informaciones apuntan a que Xiaomi lanzará a finales de este año la nueva tableta con este procesador. Eso ya le quita cierto aliciente, porque en tecnología 8 o 10 meses pueden ser toda una eternidad.

Es posible, por tanto, que cuando se lance esta tableta, aunque seguirá siendo muy potente, ya no lo sea tanto, porque lo más normal es que hayan llegado ya nuevos procesadores de Qualcomm, quizás un Snapdragon 8s Elite, o directamente una segunda generación de los actuales chips de alta gama. Pero, en cualquier caso, será igualmente la tableta más potente que haya lanzado jamás Xiaomi en el mercado.

De momento no se sabe nada más de esta tableta, que podría ser perfectamente una Xiaomi Pad 7 Ultra, o directamente una Xiaomi Pad 8 Pro, cualquiera de las dos denominaciones sería acertada. Eso sí, aunque no hay más detalles, sí que podemos imaginar lo que sería lógico disfrutar en una tableta como esta. Como por ejemplo una pantalla con tecnología OLED, que todavía no hemos podido disfrutar en ninguna de las tabletas de la marca. Esto sí que la podría equiparar directamente con los iPads Pro, que son sus grandes rivales a batir.

Una tableta que también podría beneficiarse de la gran tendencia actual entre los smartphones, y aumentar aún más la capacidad de sus baterías. Perfectamente, podría superar los 10000 mAh e incluso aumentar su potencia de carga hasta los 90 W, como hemos visto en los smartphones con baterías más grandes. Y por qué no, por primera vez, una cámara Leica a la altura en una de estas tabletas, con sensores mucho más serios que los que hemos venido viendo en las tabletas de la marca, y también de sus competidores.