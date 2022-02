Xiaomi ya tiene su alternativa a Android Auto, se llama CarWith

No cabe duda de que Android Auto se ha convertido en una de las mejores herramientas de la firma de Mountain View, en sus dos modalidades, tanto la que se integra en los sistemas de info entretenimiento, como la versión que se ejecuta en nuestros móviles, que sirve para contar con ello cuando no tenemos un vehículo medianamente moderno. Pero la carrera por el vehículo eléctrico y conectado parece que nos va a traer más alternativas que las de Android Auto o CarPlay, ya que fabricantes como Xiaomi, que ya cuentan oficialmente con un negocio automovilístico, están preparando sus propias alternativas. Eso es lo que se ha podido conocer ahora, la existencia del propio “Android Auto” de los chinos.

¿Para sus futuros coches eléctricos?

Este nuevo software de los chinos se ha descubierto como CarWith, que viene a ser un nombre que sintetiza esa relación más estrecha entre los vehículos y los móviles de la marca. Básicamente es una nueva app de Xiaomi, que se une a otras tantas que tiene la marca en sus móviles, y que se centra en el uso del teléfono mientras conducimos, de una forma mucho más cómoda. La app de momento se encuentra en fase beta en China, por lo que ahora mismo es solo un proyecto de la marca china, que podría llegar en las próximas versiones de MIUI 13.

De momento la app se encuentra en una fase muy inicial, no se trata desde luego de una beta estable, sino que parece ser el primer esbozo por parte de Xiaomi de lo que será una app centrada en la conducción junto con el teléfono. Esta funcionalidad ha llegado con MIUI 13 22.2.7, pero como decimos de momento no se ha podido ejecutar lo suficiente como para saber todo lo que podría ofrecernos. No obstante, parece que va a ser una aplicación que al estilo de Android Auto nos va a ofrecer la posibilidad de recibir indicaciones de navegación.

Así como controlar la reproducción de la música desde el teléfono, realizar y recibir llamadas a través del propio sistema multimedia del coche, y en general, todo lo que esperamos de una app de compañía a la hora de conducir, que no es otra cosa que poder interactuar con el teléfono sin renunciar a la seguridad mientras conducimos. Un movimiento por parte de Xiaomi que tiene su sentido, sobre todo ahora que sabemos que la marca china está ya desarrollando su primer coche eléctrico.

La marca ya anunció el año pasado su entrada en el negocio, con una nueva división e inversiones milmillonarias para poder lanzar su primer modelo. Como en el caso de Apple, Xiaomi actualmente busca socios para fabricar el chasis de su vehículo. Ya que estas grandes tecnológicas, como Xiaomi o Apple, básicamente van a centrarse en el desarrollo de soluciones de software y vehículo conectado, mientras que el tren motriz y todo lo relativo a la propia fabricación de un vehículo se lo dejarán a fabricantes contrastados. En el caso de Apple se ha hablado mucho de una alianza con Hyundai para fabricar sus coches, y con Great Wall Motors en el caso de Xiaomi. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona esta prometedora app CarWith.