Xiaomi Smart Home Display: una nueva pantalla inteligente de tamaño compacto

El mercado de pantallas inteligentes no ha parado de crecer en los últimos años, con muchos fabricantes lanzando diferentes modelos. De entre ellos han destacado en occidente tanto Google como Amazon, y aunque otros como Xiaomi también han hecho sus “pinitos” sobre todo en su país de origen. Ahora conocemos una nueva pantalla inteligente de Xiaomi, que llega con u diseño y especificaciones que nos recuerdan bastante a las de algunos modelos lanzados ya por otros fabricantes como Lenovo. Ahora hemos conocido oficialmente a este Smart Home Display 6, una pantalla inteligente que presume de ofrecernos características muy interesantes en un tamaño bastante comedido.

Ficha técnica del Smart Home Display 6

Ha sido en su cuenta oficial en la red china Weibo donde Xiaomi ha presentado su nuevo dispositivo. Este llega con un diseño que como decimos nos es familiar, y en el que la pantalla no ocupa todo el frontal, sino que el altavoz también ocupa un espacio bastante importante, eso sí, escondido tras una tela de color gris que le sienta muy bien. Y es que es una pantalla que parece más grande, precisamente por el tamaño del altavoz, pero la realidad es que su pantalla es de solo 6 pulgadas, por lo que puede similar a la de un smartphone de tamaño medio, incluso algo más pequeña.

Smart Home Display 6 | Xiaomi

Cuenta con botones físicos, no solo para subir o bajar el volumen, sino otro para cerrar la cámara con la que cuenta, para evitar que los hackers puedan grabarnos o hacernos fotos en el caso de que puedan hacerse con el control de este, algo que nunca se sabe. Este botón no solo desactiva la cámara, sino también el asistente de voz con el que viene, el Xiaoai, que como sabéis es el asistente de Xiaomi en China. Por lo que no tenemos el del asistente de Google. La cámara con la que cuenta en el frontal tiene una resolución de 2 megapíxeles, más que suficiente para poder hacer videollamadas.

La peana sobre la que se ajusta la pantalla es regulable a la hora de abatirla, por lo que podemos colocarla sobre cualquier superficie y ajustarla para que no se mueva fácilmente. El altavoz integra el sistema operativo MIUI para pantallas inteligentes de Xiaomi, que lógicamente va especialmente en compañía de otros dispositivos de Xiaomi. Cuenta con la funcionalidad de Smart Hub, para poder controlar los demás dispositivos de Xiaomi que tengamos, directamente desde su pantalla. También tiene un modo niños ideal para divertirse o estudiar, incluso en compañía de sus compañeros de clase.

Esta pantalla de tamaño más compacto puede funcionar por separado de la Smart Home Display 10, para poder controlar los dispositivos del hogar conectado de manera complementaria. De momento se ha puesto a la venta en China, por lo que no hay noticias sobre una posible llegada a occidente. Allí tiene un precio de solo 50 euros al cambio. No hay que descartar para nada que este dispositivo pueda llegar alguna vez a nuestro país. Tendría que adaptar su asistente de voz como principal reto.