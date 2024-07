La Xiaomi Smart Band 9 desvela sus primeros detalles, incluso el diseño

Hacen apenas tres meses que se presentaron las Xiaomi Smart Band 8, la última generación de las pulseras de Xiaomi, de uno de los wearables más populares del planeta. Y ahora hemos conocido que su sucesora, la Smart Band 9, ya está dando señales de vida, algo que cuando menos es bastante sorprendente. Y es que ha desvelado algunos detalles interesantes, e incluso su diseño. Aunque esto no debería sorprendernos, porque la realidad es que podría ser el anterior modelo y no darnos cuenta. De esta manera se confirma que la incombustible pulsera de Xiaomi contará con más gasolina en unos meses.

Lo que ya sabemos de ella

Pues bien, en esta primera gran filtración de la pulsera, podemos comprobar que el diseño de la pulsera será prácticamente el mismo de las dos últimas generaciones, que han confiado en el mismo aspecto. La pantalla seguirá contando con el mismo tamaño, de 1,62 pulgadas, e incluso la misma forma ovalada. Aunque hay un detalle a tener en cuenta, se especula con que las dimensiones serían ligeramente más pequeñas que las de su predecesora.

Una de las pocas novedades que podrían llegar en su diseño tendría que ver con el material de la caja, que en este caso sería de aluminio, que a su vez contaría con un acabado más pulido para darle un aspecto más premium, de una gama más alta. En el apartado técnico, se espera que esta nueva pulsera cuente con una pantalla más luminosa. Tanto es así que se espera que ofrezca un brillo de hasta 1200 nits, lo que quiere decir que ofrecería el doble de brillo que su predecesora, por lo que será perfecta para utilizar al aire libre y a plena luz del sol.

Otro aspecto importante que mejorará con esta pulsera será su batería, que tendrá mucha más capacidad, concretamente 43mAh más, con un total de 233mAh. De esta forma, la pulsera podrá permanecer encendida hasta 9 días con un uso intensivo, y si es más cotidiano, llegaría hasta los 21 días. Por otro lado, los sensores biométricos serían más precisos que los de la anterior generación, un 10% más precisos concretamente.

Por tanto, este sería un aspecto importante y que notaríamos en las mediciones que hace la pulsera a lo largo de toda la semana. La conectividad Bluetooth también mejorará, ahora con el último estándar 5.4, por lo que en este aspecto ofrecerá el mejor rendimiento posible. De momento no se sabe nada sobre su fecha de lanzamiento, pero obviamente no la esperamos pronto, ya que su predecesora como aquel que dice está aterrizando en el mercado aún.

Obviamente hay que tomarse todo esto con mucha cautela, porque a día de hoy desde luego es muy pronto para dar por hechas estas especificaciones. No obstante, vista la evolución de Xiaomi, no nos extrañaría que acelerara el lanzamiento de una nueva generación. Ya lo hemos visto con muchos móviles, que en lugar de renovarse cada año lo hacen cada mes. Así que no hay que dar nada por sentado desde luego.