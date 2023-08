La Xiaomi Smart Band 8 se actualiza con muchas novedades

Sin duda es una pulsera de actividad muy popular, y se ha ganado a pulso esta condición a lo largo de los años y gracias a una serie de características, que eso sí, se han ido diluyendo con el tiempo. Pero ahora nos fijamos en una nueva actualización que está recibiendo la pulsera, y que sin duda nos va a ofrecer nuevos motivos para disfrutar de ella. Una nueva versión que vamos a reconocer como la 1.3.176, y de la que ahora os contamos sus principales novedades, que no son pocas, y que nos van a permitir disfrutar un poco más de esta genial pulsera.

¿Qué llega con esta actualización?

Estas novedades las han podido experimentar antes en China, ya que como sabéis no se vende todavía a nivel global, y por tanto es de esperar que todas estas novedades que se estrenan ahora lleguen de fábrica para los usuarios occidentales. Ahora estas pulseras cuentan con un modo no molestar, que como os podéis imaginar está orientado a reducir al mínimo las notificaciones que llegan a la pulsera, además es un modo inteligente, que sabrá cuándo es el mejor momento de activarse en base a nuestra actividad diaria, que va registrando la pulsera.

Xiaomi Smart Band 8 | Xiaomi

Hay otras mejoras interesantes, que como decimos de momento serán locales de China. Porque la conectividad NFC ahora se mejora con nuevas actualizaciones, mientras que también hay novedades en el aspecto visual de la pulsera. Y es que tenemos dos nuevas esferas con diseños nuevos, además de un nuevo widget que viene para darnos información más completa sobre nuestro cuerpo. Detalles como información del metabolismo, que nos pueden ayudar a mejorar nuestro desempeño cuando hacemos ejercicio.

También se añade una nueva actividad deportiva, como es la del Frisbee. Además, quienes cuentan con un iPhone y la versión de iOS de la app de Xiaomi, ahora hay una mejor comunicación entre ambos dispositivos, haciéndose mucho más cómoda de utilizar y sobre todo más estable en las conexiones entre ambos dispositivos. Y como es habitual, llegan mejoras relacionadas con las tarjetas de transporte, que de momento están disponibles solo en China, y que, aunque se actualice no podremos utilizar aquí con ningún servicio de transportes.

Así que como veis son novedades numerosas, pero que no podemos describir como esenciales o trascendentales. Pero siempre son bienvenidas las mejoras en cualquier dispositivo. De momento no hay fecha para un lanzamiento en Europa de la pulsera, pero no debería de tardar mucho. Esta nueva pulsera se venderá sí o sí aquí, solo falta saber cuándo. El precio imaginamos que rondará ya los 60 euros. Muy lejos de aquellos 15 o 20 euros que costaban las primeras generaciones, y que le valieron a estas pulseras su bien merecida fama de wearable de calidad a precio ajustado.

No obstante, muchos usuarios están optando, como ocurre desde hace años, por comprar la pulsera en tiendas chinas, ya que su uso es perfectamente compatible con nuestros dispositivos en occidente, y por tanto por un buen precio te puedes adelantar a su llegada a nuestro país.