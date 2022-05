La Xiaomi Mi Smart Band 7 ya es oficial, pero, ¿vale la pena?

Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Este parece haber sido el mantra de Xiaomi a la hora de lanzar al mercado la nueva Xiaomi Mi Smart Band 7. Su anterior modelo ha sido todo un éxito de ventas desde su llegada al mercado, y son muchos los que a la hora de buscar esta clase de dispositivo, se decantan sin dudarlo por el modelo del fabricante asiático. Pues después de lo que ha sido una larga espera, al fin llega la que debería ser su sucesora. Pero, ¿vale la pena comprar la Xiaomi Mi Band 7?

Claro que su Mi Smart Band 6 no ha sido la única en triunfar, pues desde el lanzamiento del primer modelo, obtuvieron una gran acogida por parte de los usuarios, y no han dejado de mejorar. Aunque parece ser que con este nuevo wearable se han quedado algo estancados, pues no son muchas las diferencias que podemos apreciar entre el nuevo modelo y su predecesor.

La razón del éxito de esta familia de pulseras deportivas se encuentra principalmente en su magnífica relación calidad precio. Pero hay que reconocer que ha sido toda una sorpresa los pequeños cambios que han llegado con la Xiaomi Mi Band 7, por no hablar de que sigue sin contar con el demandado GPS.

Las novedades de la Xiaomi Mi Band 7

Para empezar, mencionar que en cuanto a la estética, tanto la Xiaomi Mi Band 6 como la Mi Band 7 son idénticas. Lo cual no es un problema teniendo en cuenta esta clase de dispositivos tienen un aspecto muy similar entre sí.

Aunque esto no quiere decir que no haya ninguna diferencia en absoluto, pues la Xiaomi Mi Band 7 tiene una diagonal de pantalla de 1,62 pulgadas, más grande que las 1,56 pulgadas de los modelos anteriores. Eso sí, continúa apostando por la tecnología AMOLED, ya que esta asegura ofrecer la mejor calidad de imagen.

Xiaomi Mi Band | Xiaomi

Otra mejora la podemos encontrar en su resolución, pues ahora es de 192 x 490 píxeles, de los 152 x 486 de su predecesora. La batería es sin duda donde encontramos una de las grandes mejoras con respecto al modelo anterior, ya que la Mi Band 6 contaba con una capacidad de 125 mAh, y la Xiaomi Mi Band 7 llega con 180 mAh. Gracias a ello, ahora puede durar hasta 9 días de uso intensivo, frente a los 7 días que su predecesora soporta.

Pasamos al software de la Xiaomi Mi Band 7, y también encontramos una gran diferencia, pues si el anterior modelo contaba con 30 magníficos modos deportivos, este nuevo wearable llega con hasta 120 modos. Y hasta aquí es donde llegan las mejoras de esta nueva pulsera deportiva de Xiaomi, pues sigue teniendo la misma capacidad para la medición de pasos, los mismos sensores…

En cuanto al precio que tendrá la Mi Band 7, por el momento no hay datos confirmados, pero si hay algo que ha quedado muy claro, es que las mejoras tan solo se pueden apreciar de forma notable en su batería, y una pantalla de un mayor tamaño.

Si te preguntas si es una buena idea hacerte con la Xiaomi Mi Band 7, la respuesta es depende. En el caso de que tengas la Mi Band 6, como te decimos, no hay muchos cambios entre ambos modelos. Eso sí, si tienes alguno de los modelos anteriores a este, entonces merece la pena, ya que su precio estará alrededor de los 50 euros, y podrás disfrutar de una mejor pantalla, batería y demás.