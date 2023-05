Xiaomi presenta su nuevo reloj barato, el Redmi Watch 3 Lite

Si por algo se ha caracterizado desde sus inicios Xiaomi ha sido por el precio ajustado de sus productos, y por su excelente relación de este con las prestaciones. En esta ocasión se ha vuelto a confirmar con un nuevo dispositivo, el Redmi Watch 3 Lite, que acaba de ser presentado y es precisamente uno de esos relojes inteligentes que parece mucho más premium de lo que nos dice su precio. De hecho, su apellido Lite es una buena muestra de lo que quiere ofrecernos este terminal.

Características del Redmi Watch 3 Lite

Estamos ante un reloj que desde luego tiene un aspecto muy similar al del Apple Watch, y quien no esté muy al día de este segmento tendrá la sensación de que llevamos un reloj de Apple, o al menos muy cercano a él. En cuanto a prestaciones es un reloj que a pesar de ser barato nos brinda unas características muy avanzadas. Empezando por la pantalla y su tecnología AMOLED, que nos garantiza negros puros y en general un color vívido y alto contrate. Esta tuene un tamaño de 1,83 pulgadas, por lo que es bastante grande.

Redmi Watch 3 Lite | Redmi

Es un tamaño mayor que el de su predecesor, que se quedaba con un tamaño de 1,75 pulgadas. En este caso la personalización es alta, con hasta 200 esferas disponibles para darle un toque diferente a nuestro reloj. En el terreno del seguimiento de nuestra actividad es un dispositivo que nos ofrece sin duda unas prestaciones muy completas. Con seguimiento de la frecuencia cardiaca, análisis de los niveles de oxígeno en sangre, así de como nuestro sueño nocturno. Además de todo esto, tenemos también la posibilidad de hacer seguimiento de hasta 100 actividades deportivas diferentes.

Redmi Watch 3 Lite | Redmi

Entre ellos de agua, ya que es un reloj que cuenta con resistencia al agua de 5 atmósferas, o lo que es lo mismo, de 50 metros de profundidad. La autonomía de este reloj es bastante elevada, teniendo en cuenta esa pantalla AMOLED, y crece hasta los 12 días con una sola carga. Como bien modelo Lite no tenemos conectividad GPS, ya que en este caso dependemos del que tiene nuestro teléfono para poder hacer seguimiento de la actividad física que grabamos con él. El reloj se ha presentado en la plataforma de crowdfunding de Xiaomi, la tienda Youpin, donde de momento no tiene precio.

Pero lo más normal es que por lo que hemos visto en modelos anteriores, este no supere los 60 euros, sobre todo al no tener GPS, algo que de haber tenido habría disparado el precio hacia más allá de los 70 u 80 euros. Al final no deja de ser un dispositivo similar a pulseras como la Xiaomi Band o la Redmi Band, aunque dentro de un formato de pantalla más cuadrado y con un factor de forma de reloj. No dudamos que este modelo llegará a España en las próximas semanas o meses, ahora falta saber el precio final, que es algo que se desvelará a lo largo de la semana.