El fabricante asiático es uno de los grandes referentes a la hora de comprar todo tipo de gadget a precios de derribo. Si bien es cierto que su división de telefonía es uno de los grandes exponentes de la marca, no para de aumentar su catálogo de soluciones con productos de lo más variopintos. Y, últimamente Xiaomi está haciendo especial énfasis en modelos que se pueden usar desde tu teléfono móvil. Como su nueva mirilla inteligente.

Hablamos de la Xiaomi Zero C3 Smart Video Doorbell, un producto que no te va a decepcionar en absoluto. No es la primera vez que la firma con sede en Pekín presenta un modelo de estas características, pero el principal exponente de este gadget, es su bajo precio. Más, viendo el diseño y características que tiene.

Mirilla inteligente de Xiaomi | Xiaomi

Dos versiones de la Xiaomi Zero C3 Smart Video Doorbell

A nivel estético, no nos encontramos grandes sorpresas. De esta manera, estamos ante la típica mirilla inteligente que cuenta con una cámara en la parte superior, además del botón del timbre en la parte inferior. Eso sí, el fabricante ha apostado por un diseño sin tornillos. ¿El motivo? Evitar que los amantes de lo ajeno intenten forzarla para desmontar su mecanismo. Además, su facilidad de instalación, te llevará menos de cinco minutos, hacen que sea un gadget aún más interesante.

Decir que hay dos versiones, la Xiaomi Zero C3 Smart Video Doorbell, además de un segundo modelo que cuenta con un pequeño altavoz aparte. De esta manera, podrás colocar el altavoz en cualquier punto de tu hogar para poder responder a quién pique a tu puerta sin tener que coger el teléfono. ¡Ideal para dejarlo en la cocina! Veamos cómo funciona a nivel técnico.

Para empezar, la nueva mirilla inteligente de Xiaomi cuenta con cuatro pilas recargables que ofrecen una autonomía más que suficiente para que no tengas que preocuparte por este dispositivo en unos meses. Además, cuando el nivel de batería esté bajo, te enviará una notificación push para que sepas que toca volver a cargarlo. Ya te hemos dicho que el precio de la Zero C3 Smart Video Doorbell es un verdadero chollo. Pero tiene un precio: solo es capaz de grabar en calidad 720p.

Mirilla inteligente de Xiaomi | Xiaomi

Modo visión nocturna, detección de personas...

Eso sí, por lo demás estamos ante un modelo que cuenta con todo lo necesario para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes. Para empezar, cuenta con visión nocturna, por lo que podrás controlar quién está en tu rellano aunque no haya luz alguna. A esto hay que sumarle un sistema de detección de personas, que puedes configurar para que envíe una notificación en tu teléfono si detecta que una persona lleva mucho rato delante de tu casa. Ideal para evitar que un ladrón acceda al interior, ya que podrás ver lo que está sucediendo y actuar en consecuencia, ya sea utilizando su micrófono para ahuyentarlo, o llamar a las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, la Xiaomi Zero C3 Smart Video Doorbell presume de un ángulo de visión de 72 grados, por lo que abarca suficiente espacio para cubrir las necesidades de cualquier usuario. Y, como no podía ser de otra manera en un dispositivo de este tipo, cuenta con Xiao AI, el asistente de voz inteligente del fabricante. De esta manera, podrás reproducir lo que grabe la cámara a través de cualquier dispositivo compatible. Por último, al vincularse con el ecosistema Mijia, el control de esta mirilla inteligente se realiza desde la comodidad de tu teléfono móvil. ¡Qué más puedes pedir!

Respecto al precio y fecha de lanzamiento, la firma acaba de poner a la venta la mirilla inteligente Xiaomi Zero C3 Smart Video Doorbell a un precio de escándalo: 179 yuanes (menos de 22 euros al cambio) para el modelo convencional y 209 yuanes (unos 25 euros al cambio), para la versión que incorpora micrófono. Habrá que ver si algún distribuidor envía este gadget a España, porque es un producto que apunta maneras para ser un bombazo en ventas por su gran relación calidad precio.