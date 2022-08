Xiaomi lanzará una nueva versión de su Xiaomi Pad 5 Pro, ahora más grande

La firma china regresaba el pasado año al mercado de tabletas con dos nuevos modelos, las Xiaomi Pad 5 y Pad 5 Pro. Esta última contaba con unas características de gama media premium, y una pantalla de poco más de 10 pulgadas. Ahora hemos conocido que la firma china estaría cerca de lanzar una nueva versión de esta tableta con una pantalla más grande. Algo sorprendente cuando lo que esperábamos muchos era en realidad que se lanzara la Xiaomi Pad 6 Pro, su sucesora. Aunque como es habitual en Xiaomi el lanzamiento de una no debe supeditar al de otra, y perfectamente podrían convivir en el mercado.

Primeras filtraciones

Es curioso, porque hace unas semanas os hablábamos precisamente de que se había dejado ver en las certificaciones lo que parecía la primera tableta de la marca Redmi, especializada en terminales más accesibles dentro de Xiaomi. Este dispositivo se ha filtrado ahora como el modelo 22081281AC, y finalmente no sería esa tableta de Redmi, sino que por lo que conocemos ahora se tratará del Xiaomi Pad 5 Pro. Y no decimos de una variante del modelo actual, sino de uno completamente nuevo y original, que destacará por una pantalla más grande, de 12,4 pulgadas.

Este mismo dispositivo no solo ha pasado por varias certificaciones, sino que además se ha dejado ver en uno de los principales test de rendimiento, mostrando detalles clave de su ficha técnica, que podrían servirnos para ubicarlo mejor de gama. El procesador con el que ha pasado por el test es de ocho núcleos, con una GPU Adreno 650, que nos indica en su conjunto que estaríamos ante el procesador Snapdragon 870, el mismo de gama media premium con el que contaba el modelo original, por lo que aquí no hay grandes novedades.

Xiaomi Mi Pad 5 | Xiaomi

También se ha podido comprobar que tendrá una memoria RAM de 8GB, así como Android 12 como sistema operativo basado en MIUI 13 como sistema operativo. Pero sin duda la gran novedad es que contaría con una pantalla de 12,5 pulgadas, bastante más grande que la de 11 pulgadas de su predecesor, que ya de por sí era bastante grande. Por tanto, sería un modelo imponente, que seguramente a nivel de pantalla conserve sus grandes especificaciones, como resolución 2K o una tasa de refresco de 120Hz.

Otra cosa es saber qué va a pasar con esta tableta, porque los rumores apuntan a que podría presentarse esta misma semana, concretamente el próximo jueves 11 de agosto. Pero de momento son elucubraciones. Más cuando hay otros modelos, como las Xiaomi Pad 6 que no se sabe tampoco cuándo llegarán. No hay que descartar tampoco el lanzamiento en China con un nombre y el uso de otra denominación diferente en el caso del mercado global. Lo que parece evidente es que la gama de tabletas de Xiaomi está a punto de expandirse con nuevos e interesantes modelos, que probablemente conserven el precio tan ajustado con el que nos han sorprendido estos últimos meses. Habrá que comprobar de todas formas si esto se convierte en realidad o no deja de ser un nuevo rumor sin sentido.

Actualización: Xiaomi ha anunciado oficialmente la presentación de esta nueva tableta, efectivamente, para el próximo jueves 11 de agosto, por lo que pronto saldremos de dudas.

