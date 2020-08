La firma china se ha convertido en uno de los principales fabricantes de wearables del mercado. Y los auriculares son uno de sus productos estrella. De hecho no hay más que ver los nuevos Mi Airdots 2 SE que han lanzado ahora, y que nos ofrecen una relación de diseño, características y precio muy interesante. De hecho estamos hablando de una versión que es aún más barata que el modelo estándar, por lo que se sitúan como unos de los auriculares más baratos de la firma china. Unos auriculares que acaban de ser lanzados en China.

Características de los nuevos Xiaomi Mi AirDots 2 SE

Como os podéis imaginar, estos nuevos auriculares llegan con alguna característica recortada, pero aun así son una excelente opción. Cuentan con la última conectividad bluetooth 5.0. Así como con controles mediante voz y dos micrófonos para la reducción de ruido mientras hacemos llamadas, no es la cancelación de ruido a la que estamos acostumbrados cuando escuchamos música, pero sí que mejora y mucho la calidad de sonido durante las llamadas. Los drivers con los que cuentan tienen un tamaño de 14.2mm. Una diferencia respecto del modelo estándar es que no están preparados para el audio de alta resolución Hi-Res, y por tanto solo cuentan con el códec AAC.

Xiaomi Mi AirDots 2 SE | Xiaomi

Estos auriculares se conectan de manera automática al teléfono cuando se abre la carcasa, sobre todo en el caso de que tengamos un Xiaomi con MIUI. La batería ofrece una autonomía de 5 horas, y en el caso de utilizar la que se integra en la funda, llega hasta las 20 horas. Se puede cargar por completo en solo hora y media a través del conector USB tipo C con el que cuenta. Cuenta también con controles táctiles para poder controlar la reproducción. Cuentan también con un sensor de infrarrojos con el que los auriculares pueden saber si los llevamos puestos o no, por tanto en el momento de quitarlos del oído se detiene la reproducción de manera automática. Cada uno de los auriculares tiene un peso de solo 4,7 gramos, mientras que la funda con batería incluida tiene un peso de 48 gramos.

Lógicamente al contar con alguna característica menos que el modelo estándar, es posible ofrecer un precio mucho más ajustado. Ya que ahora estos auriculares llegan al mercado a un precio muy contenido, de solo 23 euros al cambio, por lo que sin duda hablamos de una excelente oportunidad para hacerse con unos auriculares pequeños y con muchas características propias de otras gamas por un precio realmente bajo. Lógicamente no podemos esperar la calidad del sonido de gamas superiores y de modelos más caros, pero es algo evidente, ya que eso es lo que realmente diferencia a los dispositivos que cuestan más. Además de las tecnologías de cancelación de ruido activa, que son ya imprescindibles en los modelos superiores, y que no podemos esperar en uno de este tipo. Unos auriculares que como es habitual podremos comprar a través de las tiendas chinas para importarlos en nuestro país, ya que aquí de momento no estarán disponibles.