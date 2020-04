Hay que reconocer que la inventiva de los fabricantes chinos no tiene límites, y aunque no es la primera vez que conocemos un dispositivo como este, por ello no nos deja de sorprender su lanzamiento. Es el caso de una nueva secadora de ropa que tiene un formato que desde luego no es el habitual. Porque lejos de costosas lavadoras secadoras, se trata de un dispositivo más parecido a un perchero y lámpara, una mezcla desde luego cuando menos llamativa, pero que es tremendamente efectiva y eficiente.

Seca la ropa colgada de una percha

Esa es sin duda la principal característica que nos ofrece este secador de ropa, que se aleja de las tradicionales secadoras que se integran cada vez más con las lavadoras. En este caso se trata del MIJIA Smart Clothes Dryer, el último secador de este tipo lanzado por la firma china en su país, que tiene un diseño como decimos más parecido al de un perchero. Este normalmente se instala en el techo, y cuando es necesario utilizarlo se despliega hacia abajo. Además le acompaña una gran lámpara LED, que además tiene doble función.

MIJIA Smart Clothes Dryer | Xiaomi

Lo que es el perchero se puede desplegar hasta 2,2 metros, y puede cargar un máximo de 35 kilos de ropa. La propia lámpara LED es la que funciona como secador de ropa. Cuando el secador y sus perchas comienzan a descender, solo tenemos que tocar una de sus barras para que este movimiento se detenga y así ajustarlo a nuestras necesidades. Además podemos utilizar este secador de una manera realmente sencilla gracias a su conectividad inalámbrica, que le permite ser controlada mediante comandos de voz o a través de la app Mijia que podemos instalar en el teléfono móvil.

MIJIA Smart Clothes Dryer | Xiaomi

Ya sea con la voz o desde la propia app se puede encender la lámpara LED que lleva incorporada para comenzar a secar, así como ajustar el despliegue de la estructura del secador a la altura que mejor nos venga en cada momento. Una vez que hemos terminado de secar la ropa solo tenemos que empujar hacia arriba para que el secador se haya plegado por completo. Por tanto estamos ante un dispositivo que es capaz no solo de secar la ropa, sino también de plancharla en gran medida. Ya que la ropa se va secando mientras se encuentra estirada en una percha.

Esto evita las tradicionales arrugas que encontramos en mucha ropa que ha pasado por una secadora tradicional. Además el precio es bastante interesante, de unos 100 euros al cambio. Aunque como suele ser habitual, de momento estará disponible en China, por lo que habrá que recurrir una vez más a la importación. Si lo hacéis, hay que tener en cuenta que es compatible solo con XiaoAI, el asistente de voz de Xiaomi, que lógicamente solo está disponible en chino en la actualidad. Por eso es tan importante que lance Xiaomi sus dispositivos oficialmente en España, porque de esta manera ya contaríamos con un asistente completamente en español, o en su defecto que fuera compatible con Google Assistant. Nos tocará esperar para eso.