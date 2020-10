Xiaomi lanza un purificador inteligente de agua que puedes controlar desde el móvil

Aunque lo normal es que en la red de agua sanitaria pública no existan problemas de salubridad, la realidad es que hay muchas personas que prefieren o bien beber agua embotellada o que se dispense mediante un filtro que pueda eliminar todas sus impurezas. Los purificadores de agua no han sido tradicionalmente muy populares en nuestro país, y los que hemos visto han sido de los que se colocan en el propio grifo. Xiaomi, y en general en otras sociedades como la china están más acostumbrados a utilizar este tipo de dispositivos, porque existe la posibilidad de que en algunos lugares no sea posible acceder a agua saludable. Y de ahí la firma china ha desarrollado ya varios modelos de purificadores inteligentes, que además se pueden conectar con nuestro móvil, como es el caso de este que ha lanzado ahora.

Características del Xiaomi Mi Water Purifier H600G

Estamos ante un purificador de agua de grandes dimensiones, no es de los filtros de grifo, sino que en caso de colocarlo en nuestra casa debería ser en lugar cerca, como pueda ser debajo del lavabo o la pila, porque su tamaño es más bien el de un depósito de agua. Según Xiaomi, solo hacen falta seis segundos para rellenar un vaso de agua con la presión que ofrecer este purificador de agua. Cuenta con una membrana de osmosis inversa con filtración de seis etapas, que es capaz de filtrar óxido, bacterias, plomo y demás impurezas que se puedan encontrar en el agua que corre a través de nuestros grifos. También se eliminan los malos olores del agua o se absorbe el cloro residual.

Xiaomi Mi Water Purifier H600G | Xiaomi

Cuenta con un grifo de doble salida. El agua se filtra a través de un elemento de filtro compuesto, con el que se pueden lavar frutas o verduras con total seguridad. Así como utensilios de cocina sin necesidad de la osmosis inversa o del filtro de membrana. Como suele ser habitual en los productos de Xiaomi, estamos ante todo un gadget, ya que puede conectarse a nuestro móvil mediante conectividad inalámbrica. Por tanto desde el móvil podemos acceder a información del agua que contiene el depósito. Como por ejemplo verificar que la calidad del agua que vamos a beber es la deseada. También podemos ver información sobre la vida útil del filtro y otros detalles que se muestran en tiempo real en la pantalla de nuestro móvil.

Este purificador de agua en forma de depósito llega como es habitual al mercado chino, donde vamos a poder comprarlo por 240 euros al cambio aproximadamente. Un precio que puede parecer elevado, pero desde luego es la mejor manera de garantizarnos una calidad óptima del agua y evitar riesgos innecesarios, si es algo que normalmente nos preocupa. Además la instalación que hay que hacer es mínima, y la conectividad inalámbrica permite que podamos conocer en todo momento la calidad del agua desde cualquier lugar, por muy lejos que nos encontremos.