Los auriculares se han convertido en el complemento perfecto para nuestro smartphone. No cabe duda de que así lo son porque son perfectos para poder disfrutar con privacidad de nuestros contenidos favoritos en cualquier lugar, ya sea de música, series o películas, unos buenos auriculares son capaces de mejorar la experiencia muchísimo. Y en los últimos tiempos sin duda la principal tendencia por parte de los fabricantes a la hora de diseñar sus auriculares ha sido sin duda la cancelación de ruido. Y ahora Xiaomi lanza unos nuevos auriculares que cuentan con un curioso sistema cancelación de ruido híbrido.

Características de estos nuevos auriculares

Su principal característica es sin duda la cancelación de ruido híbrida. Normalmente los auriculares suelen utilizar una tecnología de cancelación de ruido híbrida, que utiliza diferentes ondas en determinadas frecuencias para neutralizar el sonido que puede llegar al interior de los auriculares desde el exterior. De esta manera se consigue un silencio total eliminando por completo cualquier sonido del exterior de manera efectiva. Hay otro tipo de cancelación de ruido que es pasiva, y que básicamente nos ofrece la reducción del ruido a través de una barrera física que limita de esta manera el sonido que puede entrar en los oídos.

Auriculares de Xiaomi bluetooth | Xiaomi

Por tanto, cuando hablamos de una cancelación de ruido híbrida, lo estamos haciendo de estos dos sistemas que se complementan. Por un lado tenemos la cancelación de ruido activa, que seguramente no sea la mejor ni la más efectiva del mercado. Y en segundo lugar, la pasiva, que complementa a esta para conseguir una reducción del ruido exterior notable, seguramente no sea la mejor del mercado, pero puede estar muy conseguida. Estos auriculares son bluetooth, por lo que podemos conectarlos a nuestro smartphone sin cables. Un aspecto importante de este tipo de cancelación híbrida es que consume mucha menos energía, por lo que aumenta la autonomía de los auriculares de forma importante. Lamentablemente no hay información acerca de cuál es esa autonomía para estos auriculares, pero evidentemente con un sistema de cancelación de ruido que utiliza un método pasivo que no consume energía, algo se tiene que notar esa mayor autonomía. Además, el punto más importante de este tipo de cancelación se encuentra en el precio final de estos auriculares, que es muy inferior al que tendrían otros con una cancelación de ruido activa de última generación.

Porque estos nuevos auriculares han llegado al mercado chino a un precio de unos 55 euros, lo que sin duda es un precio bastante ajustado cuando estamos hablando de unos auriculares con cancelación de ruido. Por tanto Xiaomi parece haber dado con una tecnología que permite ofrecer esta funcionalidad a un precio muy ajustado. Ahora toca esperar a comprobar si realmente esta cancelación de ruido es tan efectiva como una tradicional, o si al menos compensa el menor consumo de energía con la efectividad de esta cancelación de ruido. Una excelente alternativa para contar con unos auriculares con esta tecnología, que sin duda marca la principal tendencia de compra en los auriculares actuales.