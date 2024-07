Xiaomi lanza un nuevo aire acondicionado inteligente para combatir la ola de calor

Estamos viviendo días muy tórridos en casi toda España, con temperaturas que alegremente están llegando y superando en algunos puntos los 40 grados centígrados a la sombra. Y si no tenemos a mano una piscina o un aire acondicionado, es posible que lo pasemos verdaderamente mal en estos días. Ahora Xiaomi acaba de lanzar un nuevo aire acondicionado inteligente, de esos que podemos controlar desde el móvil por muy alejados que estemos de él. Un nuevo dispositivo inteligente que en este caso nos hace la vida y la ola de calor más fácil.

Ficha técnica del

Como sabéis, Mijia es una marca de Xiaomi especializada en dispositivos inteligentes, que funciona dentro de su mismo ecosistema, y que por tanto nos facilita al máximo la labor de conectar con ellos desde nuestros dispositivos inteligentes. Sin duda es un aire acondicionado que destaca por su diseño vertical, muy elegante, y que sin duda puede quedar bien en numerosos rincones de la casa.

Mijia Air Conditioner Natural Wind Pro | Xiaomi

Este nuevo aire acondicionado llega con un control de temperatura ultrarrápido, así como una presencia casi nula de vibraciones. Una de las grandes ventajas reside en el potencial para soplar aire en la habitación, gracias a un amplio ángulo de 160 grados. Esto desde una torre vertical, que sin duda es capaz de repartir el aire por la habitación de una manera bastante uniforme. Es un aire acondicionado de rendimiento eficiente, con una gran potencia y un consumo de energía muy limitado.

Es un aire acondicionado que además de ese aspecto de torre futurista, cuenta con iluminación inteligente, que le da un aspecto fresco y diferente a este dispositivo respecto de los tradicionales y aburridos aparatos de aire acondicionado. Su compresor es de cilindro dual y un condensador de alto rendimiento que permite expulsar tanto frío como calor de forma rápida y eficiente. Así que estamos ante un aire acondicionado que por su diseño nos permite disfrutarlo en multitud de rincones y además con un aspecto elegante y futurista.

La conectividad y compatibilidad con el Internet de las Cosas es total, a través de la aplicación Xiaomi Home, desde la que podemos seleccionar todos y cada uno de los aspectos del funcionamiento de este dispositivo. Podremos elegir la temperatura de funcionamiento, el movimiento para expulsar el aire, como la oscilación, así como detalles relativos a la iluminación del propio aparato, que por otro lado es uno de sus grandes atractivos.

Por tanto, hablamos de un aire acondicionado de alta gama, con una potente capacidad para enfriar o calentar el aire, y con un diseño de primer nivel que además viene aderezado con unas aptitudes inteligentes sobresalientes, con control por voz, para no tener ni que levantarte del sofá. Eso sí, no es un aire acondicionado barato, ya que de momento se ha lanzado en China con un precio que supera por poco los mil euros. De momento no se sabe si llegará a Europa, algo poco probable vista la suerte que han corrido otros aparatos similares en nuestro continente.