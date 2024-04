Xiaomi lanza un lavavajillas con IA que puedes controlar con la voz

No debería sorprendernos ya, el hecho de que Xiaomi lance un electrodoméstico al mercado que nos permita controlarlo de la manera más sencilla posible desde distintos dispositivos o incluso con la voz. Eso es básicamente el Internet de las Cosas, y ahí es donde reside el nuevo lavavajillas de Xiaomi, que cuenta con todo lo necesario para que lavar la vajilla sea más sencillo que nunca. Y es que, salvo meter los cacharros en él, el resto de cosas vamos a poder realizarlas de la manera más rápida e inteligente posible.

El lavavajillas con IA

Es sin duda uno de los grandes atractivos del Mijia P2 Dishwasher, que es un lavavajillas que tiene su gran atractivo precisamente en todas las opciones inteligentes que nos ofrece en su funcionamiento. Es un dispositivo multipropósito, porque además de ser un lavavajillas, también funciona como un armario de desinfección o de almacenamiento, por lo que vamos a poder encontrarle en cada momento un uso específico y muy práctico.

Mijia P2 Dishwasher | Xiaomi

El programa de lavado basado en IA puede regular la cantidad de detergente que se gasta durante el lavado analizando el nivel de suciedad que tiene la vajilla, por lo que no siempre invertirá el mismo agua, ya que esta variará con las condiciones reales de los platos y vasos. Con solo 450ml de este podríamos utilizar el lavavajillas durante dos semanas, lo que no está nada mal. Este lavavajillas cuenta con un potente lavado a 75 grados que es capaz de eliminar el 99,9999% de las bacterias o virus existentes en nuestra vajilla.

El secado tiene un rendimiento espectacular, tanto es así que utilizar aire caliente a nada menos que 115 grados, y abre o cierra la puerta de forma automática para que el secado se realice con la temperatura residual generada por el lavado. De esta forma podemos mantener la vajilla dentro del lavavajillas durante una semana en perfecto estado, sin temer que crezcan en ella los virus y bacterias. Este lavavajillas puede limpiar hasta 116 piezas de vajilla en un solo lavado.

Los lavados que ofrece este lavavajillas pueden ser parciales por ejemplo solo para la parte superior, solo para la inferior o por completo. Por lo que, si no tenemos mucha vajilla sucia, podemos agruparla en una sola bandeja para reducir el consumo de agua y electricidad. La IA está presente también en los algoritmos que utiliza este lavavajillas, ya que cuenta con un sensor óptico de turbidez, que unido a la IA puede analizar el grado de suciedad cada dos segundos, lo que garantiza lavados eficientes independientemente del nivel de residuos.

Y como no podía ser de otra forma, este lavavajillas se puede controlar desde nuestro smartphone gracias a la app de Mijia. Y no solo eso, como es habitual, podemos hacerlo también mediante comandos de voz, tanto al teléfono como a un altavoz inteligente. Podremos actualizarlo desde el smartphone y programar su funcionamiento con solo decírselo. Este nuevo lavavajillas de momento se lanza en China, con un precio de 779 euros al cambio. No es de esperar que llegue a España.