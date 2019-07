La firma china se caracteriza por lanzar todo tipo de gadgets con funciones inteligentes de manera habitual. Son maestros en dotar de características únicas a productos que normalmente no disfrutarían de ellas, y el caso de hoy es un buen ejemplo. Hablamos de una lámpara de mesa que tiene un propósito doble, ya que cuenta con una batería recargable. Evidentemente este tipo de baterías las solemos encontrar en otro tipo de dispositivos, pero n precisamente en una lámpara de este tipo. Vamos a conocer todos los detalles de esta nueva lámpara de los chinos, que en el caso de cualquier otra marca no tendría mucha repercusión, pero en este caso, siendo Xiaomi y con su particular enfoque, nos ofrece una manera diferente de ver las lámparas de toda la vida.

Un flexo muy versátil

Se trata del nuevo Xiaomi Mi Rechargeable portable LED Lamp, una especie de flexo que cuenta con una potente luz LED, que como ya sabéis es más duradera que la de una bombilla tradicional, y además nos ofrece una luz más intensa y equilibrada. La verdadera ventaja de este flexo LED es que cuenta con una batería recargable integrada, que nos permite llevarla a cualquier sitio en el que no haya a mano un enchufe. Estas situaciones suelen ser más habituales de lo que pensamos. Por tanto estamos ante un flexo que no necesita de un enchufe de corriente cerca, ya que con esta batería puede permanecer encendida hasta cinco días seguidos. Siempre dependiendo del brillo al que tengamos puesta este flexo.

Poco más podemos decir de este interesante flexo, salvo que se ha puesto a la venta a un precio de 18 dólares, unos 16 euros al cambio, un precio que la verdad es bastante ajustado para las características tan interesantes que nos ofrece, y que difícilmente vamos a ver en una lámpara o flexo en occidente. Al fin y al cabo con este flexo podemos olvidarnos de estar comprando bombillas y de tener un enchufe cerca, salvo para recargarlo. Xiaomi también ha lanzado unos nuevos auriculares, de los que nos colgamos del cuello a modo de collar.

Los nuevos cascos de Xiaomi | Xiaomi

Se trata de los nuevos Xiaomi Mi Neckband que como podéis comprobar son unos auriculares ideales para hacer deporte, que nos ofrecen la posibilidad de llevarlos cómodamente encima alrededor de nuestro cuello. Además de este uso para hacer deporte, cuenta con Bass dinámico y ecualizador de tres bandas integrado, por lo que podemos ajustar el sonido a nuestros gustos. También ofrece una batería integrada que es capaz de proporcionar hasta ocho horas de reproducción continua de música, por lo que nos sirve de sobra para todo un día intensivo de uso. El precio al que llega es bastante ajustado, de solo 23 euros al cambio.

Estos productos han sido presentados en la India, pero es de esperar que pronto estén disponibles también en las tiendas chinas para poder importarlos a nuestro país, como suele ser habitual. Aunque sin duda lo que nos ha ganado ha sido ese diseño y practicidad del flexo LED que podemos llevar a cualquier lugar, como si te quieres montar un escritorio en mitad del campo.