Xiaomi lanza un dispensador de jabón inteligente con batería integrada

No hay semana en la que Xiaomi o algunas de las empresas de su ecosistema no lancen algún producto al mercado. En esta ocasión nos fijamos en un sencillo dispositivo que no deja de ser un dispensador de jabón, pero que como es habitual en la firma china nos ofrece un uso que va más allá del tradicional dispensador de jabón. Un dispositivo que llega de la mano de la marca Mija, que como sabéis es el fabricante detrás de todos los productos de hogar conectado de la firma china, o al menos de una gran parte de ellos. Desde luego Xiaomi no ha descubierto la rueda con este dispositivo, pero sin duda nos ofrece un producto que como siempre es atractivo, fácil de usar y con un plus “Techie” poco habitual en estos dispositivos.

Así es el MIJIA Automatic Foaming Hand Wash Pro

Detrás de este nombre tan largo tenemos un dispensador de jabón que no se limita a dispensarlo de forma líquida, sino que lo ofrece en forma de espuma, una forma cada vez más habitual de dispensarlo de forma automática cuando acercamos las manos a este. Esta es la versión más avanzada de un popular dispensador de la marca presente en las principales tiendas chinas. El dispensado del jabón se realiza de manera automática y siempre con la misma proporción para no malgastarlo, con solo pulsar el botón superior con el que cuenta.

El nuevo dispensador de Xiaomi | Xiaomi

Este nuevo modelo se caracteriza por contar con una batería integrada, en lugar de pilas como el anterior modelo. Esta tiene una capacidad de 1400mAh, y se carga gracias a un puerto USB tipo C, el mismo que utilizamos la mayoría de nosotros para cargar el teléfono móvil. Gracias a esta bateria, si se carga por completo, puede funcionar durante seis meses con un uso cotidiano. Este dispensador proporciona el jabón en forma de espuma, algo que consigue al mezclar gas y el líquido del jabón en la proporción justa para que se forme esa espuma en nuestras manos.

MIJIA Automatic Foaming Hand Wash Pro | Xiaomi

Tiene una capacidad de 3000ml y puede producir espuma para 400 lavados, por lo que entre la autonomía de seis meses y la capacidad que tiene podemos olvidarnos de rellenarlo durante muchos meses. Cuenta con un sensor de movimiento y proximidad que cuando detecta nuestra mano justo debajo del dispensador expulsa la espuma de jabón. No, no es un dispensador que se conecte al teléfono móvil ni nada similar, pero desde luego en el momento que un dispositivo cuenta con una batería integrada y automatiza algo tan básico como servirse jabón para lavarse las manos podemos decir que se trata de un dispositivo sin duda al menos más “techie” de lo habitual. Un nuevo dispositivo que de momento se ha puesto a la venta en China, por lo que habrá que recurrir a las tiendas de aquel país para importarlo. Y lo hace a un precio de unos 17 euros al cambio. Una muestra más de que Xiaomi no encuentra límites a la hora de ampliar y expandir su negocio en distintos mercados.