Xiaomi lanza un cargador inalámbrico para el coche, carga tu móvil en apenas 40 minutos

Los cargadores de móviles son bastante habituales en nuestros coches, ya sea a través de un adaptador USB, o de un cargador inalámbrico dedicado, es uno de los accesorios preferidos para poder llevar siempre nuestro móvil cargado si hacemos viajes de medio y largo recorrido. Hoy hemos conocido un nuevo cargador de Xiaomi, para el que no hacen falta cables, y que destaca por ofrecer una potencia de carga muy notable, lo que reduce al mínimo los tiempos para cargar completamente el teléfono. Vamos a conocer todo lo que ofrece, que sobre todo es mucha velocidad.

Así es el nuevo Xiaomi Wireless Car Charger Pro

Tras este nombre tan largo tenemos un cargador que nos ofrece un uso muy cómodo, ya que no necesitamos cables para utilizarlo. Lógicamente nuestro móvil debe ser compatible con esta carga para poder utilizarlo. Lo más notable que nos ofrece este cargador es su potencia de 50W. Esto, traducido a tiempos, permite que se cargue un móvil con una batería de 4000mAh en apenas 40 o 45 minutos, lo que está realmente bien para una carga sin cables, de hecho, es el doble de la velocidad a la que carga un iPhone 13 Pro Max con cable, así que os podéis hacer una idea de la tecnología tan destacada con la que cuenta.

Xiaomi Wireless Car Charger Pro | Xiaomi

Tiene un diseño de uso a una mano, así lo denominan los chinos, y es que básicamente solo tenemos que encajarlo en la base para que esta se adapta automáticamente a las dimensiones del teléfono, independientemente de que un día carguemos un modelo y al siguiente otro diferente. Al ser inalámbrica la carga, basta con colocar el teléfono sobre este cargador para que comience a introducir energía. Este se conecta a un adaptador para el conector de mechero del coche, que cuenta con dos conectores. Uno es USB tipo C, el más extendido entre los móviles nuevos, y uno USB A, que es el clásico conector USB al que podremos conectar un mayor número de cables de carga.

Xiaomi lanza un cargador inalámbrico para el coche, carga tu móvil en apenas 40 minutos | Xiaomi

Lógicamente para alcanzar los 50W de carga no solo el móvil deberá ser compatible, sino también el cable, ya que no siempre sirve cualquiera, sino que hay que hacerse con uno preparado para estas altas velocidades de carga, que al fin y al cabo trasladan a mayor velocidad la energía. Por tanto, es uno de los cargadores más potentes para coche que podemos encontrar actualmente en el mercado. Un móvil perfecto para cargarse rápido con él sería por ejemplo el Xiaomi Mi 11 Pro, que cuenta con una carga rápida de 67W, por lo que, aunque no cargará a su máxima potencia, sí que lo hará a esos 50W. Este cargador se ha presentado en China, donde se ha puesto a la venta por unos 50 euros al cambio. No es barato, pero desde luego vale cada euro por la potencia de carga inalámbrica que nos ofrece. Un cargador que con cualquier pequeño trayecto que hagamos nos va a permitir cargar casi al completo nuestro móvil, sin que nos demos cuenta.