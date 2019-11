La firma china sigue lanzando nuevos dispositivos prácticamente como si no hubiera un mañana, y esta vez no hemos podido evitar fijarnos en un nuevo modelo de sus gadgets más populares, como es el de las baterías externas. Estas normalmente, sea cual sea el fabricante, suelen tener un aspecto bastante común entre todos, y no dejan de parecer una gran pila de petaca. Pero hoy la firma china nos ha sorprendido con una nueva batería externa que tiene un diseño completamente distinto de lo habitual, con un aspecto retro que desde luego le sienta bastante bien y le diferencia de los dispositivos de sus competidores. No es la primera vez que vemos un dispositivo de Xiaomi de este tipo, a los que suelen bautizar como de la “época de Elvis” con mucha razón.

Características de la nueva batería con radio integrada de Xiaomi

Como podéis comprobar, esta batería es original por muchas razones, una de ellas es que aparenta ser una Radio FM, y lo es, algo que para nada es usual en este tipo de dispositivos, que se limitan a proporcionar la energía necesaria para nuestros gadgets sin la más mínima personalidad. En este caso vemos que su diseño se asemeja bastante al de aquellas radios, también llamados como transistores, que llevaban nuestros abuelos junto a la oreja para escuchar el partido de los domingos. Pero en este caso el aspecto es un capricho, porque se trata además de una radio FM, por tanto no es solo es una batería externa de gran capacidad.

Batería Xiaomi con radio FM | Xiaomi

Esta tiene una capacidad de 10000mAh, bastante para poder cargar varias veces el móvil o una tableta. Por tanto tiene una función muy práctica llevándola siempre entre nosotros. Esta tiene un peso de 212 gramos y está fabricada en PC y plástico ABS. Su tamaño es perfecto para poder coger con una mano la batería y agarrarla a la perfección, de hecho su diseño curvo es ideal para poder llevarla en la mano sin temor a que se nos pueda caer. Cuenta con dos puertos USB que ofrece una potencia máxima de 5V/2.1A y cuenta con una pequeña pantalla donde se muestra el porcentaje restante de batería que queda.

Cuenta con un botón en el lateral con el que podemos encender la radio y subir o bajar el volumen y sintonizar las emisoras. El altavoz se encuentra detrás de una rejilla con un inequívoco aspecto retro. Podemos escuchar la radio a la vez que se cargan los dispositivos, sin el más mínimo problema, por lo que hace una doble función realmente interesante. Y todo ello como suele ser habitual con un precio más que ajustado. Porque se puede comprar en China esta batería externa con radio FM integrada por solo 17 euros al cambio, lo que sin duda es un precio más que asequible para disfrutar de dos dispositivos en uno. Y además de un diseño retro que está disponible en varios colores, negro, blanco y rosa.