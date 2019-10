Las baterías externas se han convertido en gadgets imprescindibles de nuestro día a día. Con estas baterías salimos de casa despreocupados por si algún imprevisto nos deja sin batería en nuestros dispositivos lejos de un enchufe, ya que tienen la facultad de poder cargar un móvil varias veces según su capacidad. Desde hace años son un producto habitual en nuestras tiendas, por lo que la innovación en este segmento es mínima. Pero menos mal que hay firmas como Xiaomi que a través de su ecosistema de fabricantes es capaz de ofrecernos cierta innovación en dispositivos que no se prestan demasiado a ella. Y es el caso de esta nueva batería externa, a la que podemos conectar incluso un cargador de enchufe tradicional.

¿Para qué sirve este nuevo conector?

Las baterías externas, además de por su capacidad, se suelen diferenciar unas de otras en el tipo y el número de conexiones con las que cuentan. Normalmente con más o menos conectores USB para poder cargar distintos dispositivos mediante estos cables, que pueden tener diferentes conectores en su otro extremo, como el microUSB de los móviles Android, el Tipo C de los móviles más modernos o los Lightning de los iPhone. Pero en general todo depende del número de conectores y el tipo. Y en esta ocasión nos fijamos en una batería externa que Xiaomi vende en su tienda Youpin, que es una plataforma de crowdfunding.

Bateria Xiaomi Aigo | Xiaomi

Esta batería tiene una capacidad de 5000mAh, bastante habitual, y que se encuentra en un rango medio de capacidad para lo que acostumbramos a ver. Eso también permite que sea bastante compacta. Mientras que en el lateral vemos dos conectores USB estándar y uno USB tipo C, su verdadera novedad es el conector de enchufe que tiene en la parte superior. En este podemos conectar cualquier dispositivo que se alimente a través de un cargador de enchufe. Esto es sin duda muy útil, porque teóricamente permite cargar cualquier dispositivo del mercado, o mejor aún, alimentarlo.

Bateria Xiaomi Aigo | Xiaomi

De esta manera si tienes un dispositivo que no tiene un conector USB para conectarse a una batería externa en un lugar donde no tienes acceso a otra cosa, este adaptador te permite cargar directamente ese dispositivo aunque solo tengas un enchufe tradicional. Desde luego es un conector que le da un sentido completamente diferente a una batería externa, ya que es mucho más versátil y compatible con dispositivos que normalmente no podríamos cargar a través de una batería externa estándar.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que si te decantas por comprar esta batería externa, hay que estar atento a la compatibilidad del enchufe, ya que es del mismo estándar que se usa en toda China, por lo que quizás haría falta un adaptador. Esta batería externa además es compatible con carga rápida de 18W. Por último su precio, que como es habitual en los dispositivos de Xiaomi, es bastante ajustado. Ya que ha llegado a la plataforma Youpin a un precio de solo 20 euros al cambio.