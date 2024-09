Xiaomi lanza una batería externa con una potentísima carga rápida

Las baterías externas han evolucionado tanto que en determinados casos ya pueden sustituir perfectamente a un enchufe de pared. Y no hablamos de uno cualquiera, sino incluso de dispositivos que necesitan de mucha potencia para cargarse o para mantenerse encendidos. Buenos ejemplos hemos conocido recientemente de Anker con su gama Prime, y ahora hace lo propio Xiaomi con unas baterías que no sorprendente tanto por su capacidad, como por su potencia de carga, que hay que reconocer que es verdaderamente competente cuando se trata de alimentar a dispositivos a los que normalmente sería imposible hacerlo sin su cargador de pared original.

Nueva batería de Xiaomi

Esta nueva batería nos recuerda mucho precisamente a las de algunos de sus competidores, al menos en diseño, con un acabado gris y una zona negra brillante donde se esconde una pantalla donde se muestran los datos básicos de la batería. Esta batería externa tiene una capacidad de 10000mAh, por tanto, no es tan grande como algunas de sus competidores, pero sí lo suficiente para poder cargar determinados dispositivos más de una vez, y casi dos en muchos casos.

La nueva batería de Xiaomi tiene un cable USB tipo C retráctil | Xiaomi

Por poner ejemplos, podría cargar el nuevo Xiaomi Mix Fold 4, el modelo de plegable más avanzado de la marca, unas 1,4 veces. Mientras que, si hablamos de un iPhone 15 Pro, este se puede cargar casi dos veces con su capacidad, concretamente, 1,75 veces, lo que no está nada mal. En el caso del iPhone 14 Pro esto sube hasta 1,8 veces. Aunque sin duda alguna lo más destacable de esta batería externa es que cuenta con una carga ultra rápida, en los dos sentidos, como os vamos a contar ahora.

Por un lado, puede cargar a otros dispositivos con una potencia máxima de 120W, esto quiere decir que podría cargar un ordenador portátil en un tiempo razonable, y por tanto servir de alimentación a los dispositivos más grandes. Por otro lado, con otro de sus conectores puede hacer lo propio con 45W de potencia, lo que quiere decir que suma un total de 165W de potencia a la hora de cargar dispositivos.

Pero, por otro lado, como os anticipábamos, esta batería es capaz de cargarse con una potencia de 90W, lo que quiere decir que con el tamaño que tiene, podrá cargarse al completo en menos de una hora, por lo que podremos recuperar energía y guardarla en muy poco tiempo desde luego. La pantalla integrada nos muestra no solo el porcentaje de batería restante, sino que además nos permite saber el estado de la carga en tiempo real, con detalles como los vatios que están saliendo de ella en cada momento, algo que varía con cada dispositivo y sus características de carga.

Un aspecto que nos ha parecido interesante es que lleva un cable USB tipo C integrado, por lo que no nos va a volver a ocurrir eso de ir a cargar el teléfono y encontrarnos con que tenemos la batería, pero no un cable a mano. Una batería que como suele ser habitual, se estrena con un precio verdaderamente asequible, de unos 25 euros al cambio. De momento solo se pone a la venta en China.