Xiaomi lanza una batería externa al más puro estilo Magsafe para cargar tu iPhone

Las baterías externas son uno de esos accesorios imprescindibles para nuestros móviles cuando estamos fuera de casa. Existen muchos modelos, y en su mayoría asequibles, aunque cuando hablamos de Apple y los iPhone, hay algo diferencial en su carga respecto de sus rivales, y es Magsafe, la carga magnética de los móviles de los californianos. Estos pueden cargarse fácilmente con acercar baterías externas a su parte trasera, y por tanto no hace falta andar con cables para recargarlos. Y eso es lo que ofrece Xiaomi ahora con su nueva batería, perfecta para los usuarios de los iPhone.

Carga inalámbrica y magnética

Este nuevo cargador de Xiaomi tiene como gran atractivo precisamente ese, que se puede adosar a la parte trasera del teléfono de forma magnética, y así cargarse mientras llevamos el terminal con nosotros, incluso mientras estamos en una llamada. Este nuevo dispositivo se denomina Xiaomi Magnetic Power Bank 2, y tiene una importante capacidad de 6000mAh, que supera a la que pueda tener cualquier iPhone actualmente, y el grueso de móviles que existen en el mercado.

Xiaomi Magnetic Power Bank 2 | Xiaomi

Esto quiere decir que con una carga completa podremos cargar al 100% un iPhone o cualquier otro smartphone. La carga inalámbrica se realiza mediante el protocolo Qi2, siendo de los primeros dispositivos del mercado que es compatible con esta tecnología. Este es un estándar global de carga inalámbrica introducido por el Wireless Power Consortium, por lo que se trata sin duda de un estándar contrastado y que funciona a la perfección con cualquier móvil que sea compatible con carga inalámbrica, y no necesariamente debe ser un iPhone.

En el caso de los teléfonos de Apple, son compatibles del iPhone 12 en adelante con esta tecnología. Sobre todo, cuando hablamos de carga magnética. Esta, mediante unos aros de magnéticos, atraen a la batería para que se posicione en el lugar exacto para comenzar la carga. En el momento que acercamos la batería a la parte trasera del teléfono, vemos cómo la carga comienza al instante.

Este estándar de carga quiere decir que sin cables es capaz de cargar un teléfono compatible con Qi2 a una velocidad de 15W, que desde luego no se puede considerar veloz, pero no está mal. Menos velocidad ofrece mediante Magsafe, ya que en este caso la potencia de carga es de solo 7.5W. También cuenta con puertos de carga físicos, como el del USB tipo C, que cuenta con una potencia de 18W, mientras que, para cargar la propia batería en este puerto, se puede cargar con una potencia de 20W.

Que sea compatible con Magsafe, no quiere decir que sea exclusivo de los iPhone, para nada. Esta batería se pueda usar como base de carga inalámbrica. Esto quiere decir que puedes colocar tu móvil Android sobre la batería para que se cargue, siempre y cuando este sea compatible con carga inalámbrica. Así que nos ofrece diferentes métodos de carga dentro de un mismo dispositivo, algo que es de agradecer, sobre todo porque podemos cargar a la vez mediante cable y con la carga inalámbrica. Llega en dos colores, blanco porcelana y azul cielo. Su precio es de 28 euros al cambio, aunque de momento habrá que recurrir a la importación desde China.