Cuando hablamos de Xiaomi normalmente asociamos sus productos a un precio ajustado o barato, y aunque lancen dispositivos Premium, esos precios siguen siendo bastante contenidos cuando los comparamos con los de otros fabricantes. Pero esta vez Xiaomi sí que ha lanzado unos auriculares que se salen de ese patrón. No es que sean muy, muy caros, pero desde luego se equiparan a los de su competencia claramente. Se trata de los nuevos Circle Iron Four Earphones, unos auriculares orientados a la gama alta y que entregan un excelente sonido, incluso de alta resolución.

Nuevos Circle Iron Four Earphones

El audio de alta resolución poco a poco va ganando terreno en el mercado. Hasta el punto de que los fabricantes ya cuentan con varios modelos en sus gamas que son compatibles con este formato. Ahora estos Xiaomi Circle Iron Four Earphones son capaces de reproducir este tipo de contenidos gracias a sus especiales características. Para ello cuentan con un impedancia relativamente baja, de 32 Ohmios. El rango de frecuencia es bastante amplios, y alcanza las más altas, entre los 10 y los 40.000 Hz.

Xiaomi Circle Iron Four | Xiaomi

Estos auriculares por defecto se utilizan con cables, ya que debemos tener en cuenta que para poder contar con audio de alta resolución en su máxima expresión debemos escuchar los contenidos a través de cable, aun así, es compatible con audio bluetooth y los códecs Aptx o LDAC, que permiten enviar más datos sin cables, acercándose a la calidad de alta resolución. Tenemos la opción de utilizarlos con cables o sin ellos, gracias a un adaptador bluetooth que viene con ellos. También ofrecen cuatro tipos de tapones de silicona diferentes, con distintas tallas, como XS, S, M y L.

Estos vienen también con unos ganchos que son ideales para utilizarlos cuando hacemos deporte y no queremos que se muevan o se nos caigan. Como os decíamos, se pueden conectar con cable, ya sea al mini Jack o al puerto USB tipo C. Por tanto son unos auriculares bastante versátiles, y que nos permiten disfrutar de un audio de alta resolución de extraordinaria calidad mientras hacemos deporte o simplemente cuando nos relajamos en casa para escuchar música. Lejos de lo que podría parecer, estos auriculares de Xiaomi no son precisamente baratos, algo que nos choca bastante.

Porque tendremos que pagar 127 euros para hacernos con ellos. Así que efectivamente no es un precio muy común para unos auriculares de Xiaomi, pero si tenemos en cuenta que la firma suele ajustar los precios, cuál sería este si fueran fabricados por otra firma. Sin duda el audio de alta resolución tiene mucho que ver en este precio, ya que para poder disfrutar de él en condiciones hacen falta buenos materiales y una tecnología de sonido más avanzada, y por tanto cara. En cualquier caso, unos auriculares Premium muy a tener en cuenta.