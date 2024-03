Xiaomi estrena su primer microondas fuera de China

El fabricante chino cuenta con una de las gamas de dispositivos más grandes del mercado, toca todos los palos tecnológicos, ya sean productos o no inteligentes. Y en esta ocasión hemos conocido que el fabricante asiático ha decidido sacar de China uno de sus productos más veteranos, como es el microondas. Este producto en sí no es ninguna novedad en el sector, pero sí que revela un ánimo por parte de Xiaomi de ir entrando poco a poco en las cocinas de muchos hogares a nivel global, por qué no también en el ámbito europeo.

Lo que nos ofrece el nuevo Xiaomi Microwave Oven

Este nuevo microondas lo primero que debemos decir es que lejos de lo que pudiera parecer y contrariamente a lo que ocurre con el grueso de dispositivos que suele lanzar el fabricante chino, esta vezno cuenta con funciones inteligentes. Lo que no le resta interés obviamente, porque contar con un dispositivo de Xiaomi se ha convertido en los últimos años en sinónimo de buenos productos, con muchas funciones, buenos acabados y diseño agradable.

Xiaomi Microwave Oven | Xiaomi

Este nuevo Xiaomi Microwave Oven viene con una potencia máxima de 700W, por lo que se ubica en ese rango de gama media donde la mayoría de microondas se mueven. Con esta potencia es capaz de calentar un vaso de leche o un sándwich en apenas un minuto. Uno de los aspectos más importantes es la manera en la que irradia las ondas, ya que gracias al cristal integrado y el diseño específico del microondas se consigue que esas ondas se muevan alrededor de los alimentos en un perfecto contorno de 360 grados, lo que resultará en alimentos mejor cocinados y sin zonas frías.

Xiaomi Microwave Oven | Xiaomi

Cuenta con cinco niveles de potencia dentro de esos 700W, lo que nos permitirá utilizarlo en diferentes modos, como descongelar, cocinar pescado, cocinar sopas o salsas, ablandar la mantequilla o el chocolate, o calentar para recuperar el tono crujiente de los empanados. La capacidad de este microondas es de 20 litros, suficiente para poder introducir la mayoría de alimentos que solemos cocinar en este tipo de dispositivos.

Cuenta con unos mandos sencillos y tradicionales, con dos selectores de funciones y potencia circulares, mientras que con un simple botón abriremos su puerta. El plato se puede extraer y lavar para eliminar los restos de comida. Sin duda le echamos en falta funciones inteligentes, ya que es algo que solemos encontrar en la mayoría de dispositivos de Xiaomi, y que es precisamente uno de los aspectos más diferenciales. En esta ocasión el nuevo microondas se ha dejado ver por fin en la página oficial global de Xiaomi.

Esto quiere decir que está a punto de lanzarse fuera de China, lo que podría significar su lanzamiento en Europa y por tanto en España. Por las características con las que cuenta, debería ser un microondas asequible, con un precio de alrededor de los 60 o 70 euros. Esperemos salir pronto de dudas, eso querrá decir que Xiaomi se ha decidido a llevarlo a las tiendas europeas.