Xiaomi estrena un nuevo accesorio para cargar tu móvil más rápido

La carga rápida en nuestros móviles es una de las mejores funcionalidades que podemos disfrutar en el día a día. Tener cargado el teléfono en media hora, o con más de la mitad en apenas 15 minutos, es algo que nos ayuda a ser más productivos y a quitarnos cierto estrés de encima cuando se trata de salir de casa con la mayor cantidad de energía posible en nuestro smartphone. Hoy Xiaomi ha lanzado un sencillo pero útil accesorio que nos permite disfrutar de cargas más rápidas y sobre todo seguras.

Nuevo cable de 60W

Quizás es uno de esos aspectos a los que no le prestamos la atención suficiente, el cableado que acompaña a los cargadores de nuestros móviles. Y es que si hablamos de un cargador estándar puede que no sea importante, pero cuando entran en juego potencias de carga respetables, tan importante es el cable de carga como el propio cargador. Y en eso es precisamente en lo que se ha basado Xiaomi para darle sentido a su nuevo producto.

El nuevo cable USB tipo C | Xiaomi

Porque se trata de un cable de carga que no es uno cualquiera, sino que está preparado para ofrecer la máxima potencia de carga posible y mucha seguridad para que esto no se convierta en una amenaza. Este cable eso sí no es muy largo, solo mide 1 metro, pero está compuesto de materiales de calidad que garantizan la mejor carga rápida posible, y también una alta durabilidad, ya que como sabemos todos, los cables de carga se ven sometidos a muchas presiones durante muchos años.

Pero sobre todo es un cable eficiente, porque, aunque todos los cables parezcan iguales, no lo son en absoluto. Este permite el paso de corriente 3A, lo que es clave para admitir potencias de carga de hasta 60W. Esto quiere decir que con este cable tu móvil puede cargarse al completo en poco más de 35 minutos. Siempre y cuando tanto el smartphone como el cargador sean compatibles con esta potencia. En estos casos, es imprescindible un cable de estas características para que todo fluya como debe.

También es rápido transfiriendo datos, de hecho, puede transferir hasta 480 megas por segundo, lo que es mucho, gracias en todo momento al estándar 2.0 con el que cuenta. Como no podía ser de otra forma se trata de un cable con conector USB tipo C, que como ya sabéis es todo un estándar en Europa que han adoptado ya incluso los iPhone. El cable no es uno cualquiera, y por eso cuenta con un gran número de certificaciones que justifican su eficiencia, como son las GB 4943.1-2022, YD/T 1591-2021 y la certificación de CQC.

Y por supuesto es un cable muy asequible y barato, tanto que su precio es de menos de 3 euros. Por lo que desde luego se va a convertir en un accesorio esencial para tu smartphone, si quieres que este se cargue rápido. De momento se ha puesto a la venta en China, pero lo normal es que podamos importarlo desde allí casi de inmediato.