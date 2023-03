Xiaomi estrema dos nuevas Smart TV con precios de derribo

Si ayer os contábamos que Xiaomi había presentado en China un nuevo frigorífico con una relación de prestaciones y precio espectacular, hoy no lo son menos las dos nuevas Smart TV que hemos conocido. Porque también en China han lanzado dos modelos que sin duda nos ofrecen también un excelente equilibrio entre ambos. Y eso que estamos hablando de televisores con un tamaño de 65 y 75 pulgadas, y en este caso pueden tener perfectamente un precio de la mitad al que estamos acostumbrados.

Así son las nuevas Xiaomi TV S65 y S75

Sin duda son televisores grandes que llegan con características que podemos considerar de gama media. Con una resolución 4K de 3840x2160 píxeles. Esta tiene una tasa de refresco de 144Hz, y compatibilidad con HDR10, por lo que en los contenidos compatibles vamos a poder disfrutar de unos colores vívidos, sombras detalladas y en definitiva un alto contraste. También alcanza el 94% de la gama de colores DCI-P3, y además es compatible con MEMC.

Xiaomi TV S75 y S65 | Xiaomi

Cuenta con tecnologías AMD Freesync, así como con una frecuencia de refresco variable o un modo de baja latencia. El hardware en el que se basa es un procesador de cuatro núcleos, habitual en este tipo de Smart TV, así como 3GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno. Respecto del audio tenemos una potencia de salida en sus altavoces de 25W. Estos a su vez son compatibles con los principales estándares de sonido, como son Dolby Vision, Dolby Atmos o DTS: X. Como era de esperar, y más en China, el software con el que cuentan es MIUI TV que es una capa sobre Android TV.

La conectividad es muy completa, con Wifi 6 de alta velocidad, así como Bluetooth 5.2, puertos USB, de cable Ethernet para conectarse a la red y de NFC. Estos modelos llegan con una plataforma para poder jugar en la nube, que tampoco se ha especificado, pero que entendemos estará limitada a China. Eso sí, todo esto no pasarían de ser las especificaciones de una televisión inteligente cualquiera si no fuera por el precio al que se han lanzado en China. Y es que en el país de origen de Xiaomi el modelo de 65 pulgadas tiene un precio de solo 400 euros al cambio. Y el modelo de 75 pulgadas, parte de los 603 euros al cambio, estos son precios promocionales.

Desde luego no vamos a encontrar en el mercado ningún televisor de 65 pulgadas por un precio tan ajustado como este, y si lo encontramos será una rara avis, lo mismo que en el caso del modelo de 65 pulgadas, que es realmente barato. Lástima que de momento no tiene pinta de que vayan a llegar a España, y en el caso de que lo hagan no esperamos que sea con estos precios, ya que entre importación e impuestos lo normal es que partan como mínimo de los 600 o 700 euros, y más si llegan como Xiaomi y no como Redmi. Pero que son unas Smart TV a las que hacer seguimiento por si llegan a nuestro país, eso desde luego, sin ninguna duda.