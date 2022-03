Xiaomi estaría planeando una Mi Band con pantalla enrollable

Las pantallas flexibles dentro de los dispositivos plegables se están haciendo más populares que nunca. En los últimos tres años hemos conocido ya no solo móviles plegables, sino también portátiles con este tipo de pantallas flexibles, e incluso algunos wearables con pantallas curvas de gran tamaño, como es el caso de la Amazfit X. Ahora sabemos que Xiaomi está trabajando en un dispositivo, o al menos lo está planeando, que incorpora una de estas pantallas curvas y flexibles. Todo ello ha aparecido en una patente de la firma china, que sin duda nos ofrece una visión interesante del futuro de la marca.

Un brazalete flexible

La patente de los chinos contempla un diseño de pulsera inteligente, que tendría un aspecto más similar al de un brazalete, con un aspecto muy parecido al de ese Amazfit X, que conocimos el año pasado, y que, aunque no tenía una pantalla flexible, sí que era curva para envolver a la muñeca del usuario. En esta patente se puede apreciar una pantalla que sí sería flexible, y no solo eso, también enrollable, por lo que se adaptaría al tamaño de nuestra muñeca, y en este aspecto por tanto tendría un formato más innovador de lo que hemos visto hasta ahora.

Como ocurre con este tipo de patentes, no se trata más que de un esbozo de un futuro dispositivo, que no estaría necesariamente desarrollándose, sino que simplemente podría ser una idea abstracta de cómo podría ser este dispositivo. En los planos facilitados por Xiaomi, se puede ver un diseño del tipo brazalete, que, si bien no es muy original, sí que podría ser revolucionario de poder adaptarse el tamaño a la muñeca gracias a su construcción flexible. Desde luego no parece ser un dispositivo que vaya a llegar pronto al mercado en caso de hacerlo, si es así, no sería raro que tuviéramos que esperar por lo menos hasta 2023 para ello.

Más cerca tenemos el lanzamiento de una Xiaomi Mi Band 7, de la que hemos conocido sus primeras características hace solo unos días. Y en ellas se especula con cambios importantes, no solo una pantalla aún más grande, sino también la llegada por fin de la conectividad GPS. Esta permitiría utilizar la pulsera para hacer seguimiento de nuestro ejercicio sin necesidad de llevar encima el teléfono. Una conectividad GPS que era la función más esperada después de que la Mi Band 6 haya estrenado un modelo con NFC, que era otra de las grandes demandas de los usuarios de esta pulsera.

Y es que desde sus comienzos, cada generación de la pulsera de Xiaomi ha ido siendo más cara, con unas características cada vez más completas que han llevado el precio desde los 15 euros originales, a costar hoy en día casi 60€. Así que mucho nos tememos que una Xiaomi Mi Band 7 con esta conectividad supondrá llegar a un precio bastante más alto y ya muy alejado de lo que fue esta pulsera en su momento para muchos de nosotros.