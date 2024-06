Xiaomi está a punto de lanzar una batería externa de tamaño enorme y carga ultra rápida

Las baterías externas son desde luego el accesorio preferido por quienes tienen un smartphone y pasan muchas horas fueras de casa y lejos de un enchufe, con ellas no tenemos por qué preocuparnos, porque podremos cargar de nuevo el móvil al completo y olvidarnos. Y ahora Xiaomi tiene a punto una nueva batería recargable que cuenta con unas características extraordinarias, sobre todo cuando hablamos de capacidad, ya que la que ofrecerá esta batería será de las más grandes que podamos disfrutar en uno de estos dispositivos.

Nueva batería externa con carga ultra rápida

Esta batería se ha filtrado ahora mostrando un aspecto bastante original, con un tamaño bastante grande, con gran grosor, y la verdad que es algo que tiene sentido, porque su capacidad es de nada menos que 25000mAh, algo que sin duda alguna le hace destacar frente a sus competidores, que normalmente cuentan con 24000mAh, aunque no sea mucha diferencia, marca distancias obviamente.

Según la fuente, parece que esta nueva batería sería prácticamente idéntica a la CUKTECH 20, que a su vez es una batería de una empresa filial de la propia Xiaomi, por lo que quizás esta podría ser una versión de la misma batería para un mercado más amplio, no solo el chino, sino también a nivel global. No solo hablamos de una batería de gran tamaño, sino también de una batería de aspecto llamativo, con algunos de sus componentes transparentes para mostrar la propia circuitería del dispositivo.

Esta batería además tiene una potencia de carga muy elevada, que puede llegar a ser de hasta 212W, por lo que puede cargar no solo un smartphone a gran velocidad, sino también hacer lo propio con un ordenador portátil, o alimentar dispositivos más potentes gracias a esta capacidad para transmitir esta potencia desde sus puertos USB. Concretamente vemos dos conectores tipo C, y uno tipo A. En uno del tipo C vemos una potencia máxima de 140W, y en el tipo A un pico máximo de 120W.

Además, esta batería contará con una pantalla donde podremos ver presumiblemente no solo el nivel restante de batería, sino la potencia con la que sale la energía de los diferentes puertos. Por lo que podremos ver en tiempo real cuánta energía se está entregando en todo momento al dispositivo. Por tanto, estamos ante una batería de un tamaño enorme, que además permite cargar otros dispositivos a gran velocidad y además baterías de dispositivos de mucho potencial.

Y, además, según vemos por las imágenes compartidas, parece que el diseño de esta batería parece rugerizado, por lo que no descartamos que además tenga unos niveles de resistencia elevados si los comparamos con los de otros competidores. Y por tanto sería una batería capaz de aguantar ciertos golpes y condiciones ambientales adversas. Sea como fuere, parece que se lanzará dentro de poco, y a un precio bastante interesante, de unos 120 euros al cambio. Así que no sería extraño que en los próximos días o semanas se convierta en algo oficial.