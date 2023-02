Si hay una marca que muchos asocian a patinetes eléctricos de calidad y con un precio accesible esa es Xiaomi. Es una de las más veteranas en este mercado y eso es algo que se nota y mucho. Ahora durante el MWC de Barcelona hemos visto cómo los chinos han presentado su nuevo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, un patinete muy premium que sin duda se posiciona como uno de los más avanzados del mercado. Un patinete que sin duda no nos va a dejar indiferentes con sus excelentes funciones y prestaciones que vamos a repasar a continuación.

Un patinete fuera de lo común

Es evidente que este patinete de Xiaomi no está dirigido al gran público, ya que desde luego no es tan barato como otros compañeros de gama, pero sí que podría captar un público diferente para la marca. Este llega con mejoras sobre todo en la estabilidad y seguridad que puede aportar el patinete en el día a día. Y lo hace con aspectos como el de los neumáticos, que están equipados la tecnología DuraGel de Xiaomi y tienen un tamaño de 10 pulgadas. Con esta tecnología se evitan los reventones indeseados, por lo que tenemos la garantía de que hasta el terreno más irregular no será un problema para él.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | Xiaomi

Además, se ha aumentado la altura del chasis, algo que vamos a notar mucho en el confort de marcha, ya que de esta manera se reducen vibraciones incluso en los entornos más agrestes. Lo mismo ocurre con la suspensión, que en este caso es doble, y por tanto hace mucho más placentera la conducción incluso si por ciudad nos encontramos con badenes y con los omnipresentes baches del asfalto. En cuanto a rendimiento tampoco se queda atrás, ya que nos ofrece unas características de primer nivel.

El Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra llega a España, el más premium de la gama |

Mientras que la velocidad sigue limitada a 25 km/h por la normativa legal, la realidad es que notamos todo su poder en situaciones donde otros patinetes no dan tanto la talla. Hablamos de las pendientes, que este patinete puede sortear sin problemas incluso en aquellas que alcanzan el 25% de desnivel, lo que es mucho. La potencia máxima de su motor reductor es de 940W. Y a pesar de toda esa potencia, este patinete es capaz de ofrecer hasta 70km de autonomía con una sola carga.

Sobre él pueden viajar personas con hasta 120kg de peso, contando con más superficie de apoyo y agarre que nunca. Su resistencia al agua y el polvo es IP55, más que suficiente para el tiempo al que debamos enfrentarnos en el día a día de un gélido invierno. Un patinete eléctrico que se estrenará en España durante el mes de abril, con un precio de 999,99 euros, lo que ya supone rozar los mil euros. Pero es evidente que con estas características este dispositivo de dos ruedas puede ser incluso accesible si lo comparamos con otras alternativas en el mercado. Se podrá comprar tanto en MediaMarkt como en El Corte Inglés, y desde luego se va a convertir en el gran deseado de la gama de Xiaomi.