Xiaomi Box 4S Max: la TV Box Android más popular ahora es 8K

Si hay algo que evoluciona a una velocidad que no siempre es sencillo de seguir eso es la tecnología. Con dispositivos que llegan todos los años para mejorar las características de su modelo predecesor. Eso es lo que ocurre precisamente con la nueva Xiaomi Box 4S Max, una TV Box con el sistema operativo Android que se estrena con una increíble compatibilidad con contenidos 8K. Algo que nos parece espectacular, pero principalmente poco práctico a estas alturas de mercado tecnológico, cuando el 4K todavía no es mayoritario en muchos aspectos.

Ficha técnica de la Xiaomi Box 4S Max

Este nuevo dispositivo viene a seguir con la tradición de gadgets orientados a dotar de funciones inteligentes a nuestros televisores, solo que en este caso con el clásico formato que fue el más popular antes de convertirse en tendencia los sticks a los Fire Stick de Amazon o el Chromecast. Este nuevo dispositivo de Xiaomi destaca sobre todo con esa compatibilidad con los contenidos 8K, que puede reproducir sin despeinarse gracias a su potente hardware. Y también gracias a la salida de HDMI 2.1, que permite precisamente la reproducción de este tipo de contenidos sin cortes, gracias al gran ancho de banda de datos que proporciona este estándar.

Xiaomi Box 4S Max | Xiaomi

Para poder mover estos contenidos nos ofrece un procesador Amlogic S905X3, que cuenta con cuatro núcleos, y que, aunque no puede compararse con el de ciertos móviles potentes, sí que es más que suficiente para este tipo de dispositivos que tienen una demanda de potencia diferente. Le acompañan 4GB de memoria RAM, más del doble de la memoria que ofrecen la mayoría de televisores y que muchos sticks. Así como un almacenamiento interno de 64GB.

Xiaomi Box 4S Max | Xiaomi

La resolución como hemos dicho puede ser hasta 8K, mientras que en 4K esta puede llegar a ofrecerse hasta en 60fps. Puede reproducir los contenidos con esta gran resolución gracias a una conectividad de Wifi AC, que nos permite conectarnos a las rede de 5GHz más potentes. Así como con Bluetooth 5.0, HDMI 2.1, USB 2.0 o una salida de audio minijack de 3,5mm, para poder conectar fácilmente unos auriculares sin depender de conexiones inalámbricas. El sonido ofrece el potente Dolby Audio y DTS. El mando a distancia Bluetooth ofrece también control por voz del dispositivo, como hemos visto en otros dispositivos similares.

Precio de la nueva Xiaomi Box 4S Max

Estos dispositivos, como podíamos esperar, se han lanzado primero en China, donde se ha puesto a la venta por unos 69 euros al cambio, un precio bastante competitivo teniendo en cuenta que reproduce 8K, lo que sin duda es su gran reclamo. Ahora bien, no sabemos si esta nueva TV Box, se llegará a vender en España, no hay que descartarlo para nada. Pero si es así, todavía nos quedarán meses por delante para ello, aunque ojalá nos equivoquemos, ya que no tenemos certezas en este caso. Un dispositivo que sin duda destaca por ese 8K, aunque la realidad es que la presencia de televisores de esta resolución en el mercado es mínima, y a precios inaccesibles para el grueso de los usuarios de este tipo de dispositivos.