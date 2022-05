La Xiaomi Mi Band 7 tendrá una versión adicional que nadie esperábamos, ¿cómo será?

Hace unos días Xiaomi presentaba la séptima generación de su Xiaomi Mi Band. Una pulsera que nos sorprendía con una pantalla más grande, el modo Always On, y como en el caso de su predecesora con una versión NFC. Ahora sabemos que habrá una versión más de esta pulsera, y que tendrá aún mejores especificaciones. A todos se nos viene a la cabeza un modelo Pro, algo que tendría bastante lógica. Pero vamos a repasar las informaciones que han deslizado hoy, y que nos han desvelado cómo podría ser esta nueva pulsera.

Un modelo Pro en camino

Eso es lo que se ha filtrado ahora gracias a una app de Xiaomi. Se trata de una aplicación de la Xiaomi Mi Door Lock, de una de las populares cerraduras inteligentes de la marca. En ella, se hablaba abiertamente de una Xiaomi Mi Band 7 NFC, y no solo eso, sino también de una Mi Band 7 Pro. Lamentablemente esto es lo único que se sabe de la existencia de un modelo Pro, por lo que no ha trascendido ninguna posible característica. Algunas fuentes apuntan a una versión con una pantalla más grande. Algo que desde nuestro humilde punto de vista no tendría sentido, cuando precisamente el modelo estándar ya ha estrenado una pantalla de mayor tamaño.

Como hemos dicho ya desde hace meses, cuando aparecieron algunos rumores, un modelo Pro solo tendría sentido si se le añadiera conectividad GPS. Esto es algo que se le lleva demandando a la Xiaomi Mi Band mucho tiempo, y este podría ser por fin el año que la estrenara. Como decíamos en su momento, no tenía sentido hacerlo en una versión estándar de la pulsera, porque su precio se dispararía. Si ahora se vende por más de 50 euros el modelo estándar de la Mi Band 6, de llevar GPS este precio podría ser perfectamente de 65 o 75 euros.

Dónde comprar ya la nueva Xiaomi Mi Band 7 | Xiaomi

Algo que solo tendría sentido en el caso de tratarse de un modelo Pro específicamente diseñado para albergar esta conectividad y así ampliar la gama de los chinos con un modelo verdaderamente bien equipado. No ha trascendido nada al respecto, pero el simple hecho de que ya se hable de este modelo dentro de una app de la marca china ya dice mucho de que hay bastantes posibilidades de que así sea. En las imágenes que acompañan a estos modelos en la app no se aprecia una pantalla diferente de la actual.

Así que a partir de ahora será todo elucubraciones, pero desde luego es bastante emocionante pensar en una versión Pro de la pulsera de actividad más popular del planeta. Hace ya un par de años apareció la imagen de una presunta Mi Band que contaba con una pantalla sin bordes y un orificio para una cámara delantera. Algo que nos pareció realmente loco en su momento. No creemos que tenga nada que ver con eso, pero nunca se sabe. Todavía nos tocará esperar unas semanas o meses a ver de lo que realmente se trata.