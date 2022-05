La Xiaomi Mi Band 7 supera el último trámite antes de presentarse

Sin duda es una de las pulseras de actividad más esperadas, o por qué no decirlo, la más deseada en la actualidad. Y es que es a pesar de estar a punto de estrenar su séptima generación, el interés por ella no se ha visto comprometido en absoluto. Y eso que ya todos sabemos que es difícil que esta pulsera pueda mejorar tanto como para sorprendernos, pero nunca se sabe. La realidad es que si hace unos días se filtraba su posible presentación, ahora es uno de los últimos trámites el que nos viene a decir que esto es inminente.

A punto de lanzarse

Y es que las certificaciones son necesarias para que un producto se ponga a la venta y llegue al mercado tal y como lo esperamos. En el caso de esta pulsera no iba a ser una excepción, y hemos conocido que esta ha pasado por una importante certificación en China, sin la que sería posible ponerlo a la venta en aquel país. Por tanto, es evidente que estamos ante una pulsera que podría presentarse en apenas unos días. De hecho, como conocimos también hace unos días, parece que la pulsera estaría ya en producción, de ahí que sea cuestión de días que pueda conocerse oficialmente.

¿Qué sabemos de ella?

Pues bien, hasta ahora hemos asistido a muchas filtraciones, que han ido moldeando poco a poco lo que nos ofrecerá esta pulsera en el futuro inmediato. Contará con una pantalla de 1.56 pulgadas y tecnología AMOLED, por tanto, como la actual, que ya es bastante grande. Esta tiene una resolución de 490x192 píxeles, y gozaría de una nueva funcionalidad Always On, que permitirá tener la pantalla encendida todo el día sin un gasto apreciable de energía. La batería con la que contaría sería de 250mAh, suficiente para durar dos o tres semanas con un uso cotidiano y no intensivo.

Xiaomi Mi Band 6 | Unplash

Una vez más las filtraciones apuntan a que la gran novedad de esta pulsera podría estar en la conectividad GPS integrada. Esto daría un vuelco total a la pulsera, y la convertiría automáticamente en un modelo de gama más alta. Es algo que se rumorea, pero que personalmente no veo. Porque de ser así su precio se dispararía probablemente hasta los 70 euros o más, por lo que ya no quedaría el más mínimo atisbo de pulsera económica que tanto la caracterizó hace años.

También llegaría con NFC, pero no sabemos si también habrá un modelo sin esta conectividad, como ocurre actualmente. Vendría con más deportes reconocibles y monitorizables por parte de la pulsera, y en general con los mismos modos que hemos conocido hasta ahora, seguimiento de ritmo cardiaco, de oxígeno en sangre, del sueño, menstruación y un largo etcétera. El precio es sin duda la gran duda que nos asalta en este momento, ya que dependerá mucho de esa conectividad GPS, y de si el NFC también llega integrado en el mismo modelo para que se mueva entre los 55 euros actuales y quien sabe si 70 u 80 euros con todas esas características integradas.