La Xiaomi Mi Band 7 ya está en camino, y estas serían sus novedades

No cabe duda de que es la pulsera inteligente más popular del mercado, ya que gracias a su gran relación de prestaciones y precio es sin duda la primera opción para quienes quieren estrenar un dispositivo de seguimiento físico y que entre otras cosas nos de algo tan básico como la hora. Ahora sabemos que hay en camino una Xiaomi Band 7, y que esta llegará con interesantes novedades, después de que por fin la firma china haya lanzado un modelo equipado con conectividad NFC.

¿Qué se esperar de ella?

Pues bien, la realidad es que Xiaomi cada vez lo tiene más difícil para ofrecer unas características más interesantes para esta pulsera, no solo porque cada vez es más difícil hacerlo con lo bien equipada que está actualmente, sino también porque es más difícil que nunca mantener el precio tan ajustado que tenía en sus comienzos, y que actualmente está bastante lejos. Pero ya e han filtrado las primeras especificaciones de la pulsera de Xiaomi, y podrían ser bastante interesantes de convertirse en realidad, aportando un plus de calidad.

Xiaomi Mi Smart Band 6 | Xiaomi

Las primeras informaciones de esta Xiaomi Mi Band 7 apuntan a varias características nuevas. Una que nos sorprende, como una pantalla aún más grande, y es que hay que recordar que su predecesora ya aumentó la pantalla desde una pulgada a una pulgada y media. Esta pulsera tendría el nombre en clave de “L66” y los modelos M2129B1 y M2130B1, con una pantalla más grandes, con una resolución de 192x490 píxeles. También ofrecería por primera vez una funcionalidad de Always On Display, o lo que es lo mismo, una pantalla siempre activa, siempre encendida, que no consume especialmente más batería.

Pero una de las características más destacadas, o la más sin duda, es la de la conectividad GPS. Y es que esto le daría una dimensión completamente diferente a esta Xiaomi Mi Band 7. Ya que la integración de esta conectividad es más propia de dispositivos de gama media premium o alta. No dudamos que pueda llegar con esta conectividad, pero sin duda de hacerlo sería una pulsera mucho más cara, que no bajaría de los 60 o 70 euros, por lo que no sería descartable incluso una versión Pro de esta pulsera que integrara esta conectividad. Además, se espera que llegue con más esferas, y actividades deportivas adicionales, desde ejercicios aeróbicos a otros como el Zumba y similares.

También se rumorea una nueva función de alarma inteligente, que es capaz de avisarnos de irnos a dormir media hora antes del momento en el que lo hacemos habitualmente, que averiguará la pulsera de forma inteligente gracias a la inteligencia artificial. También se rumorea un nuevo modo de ahorro de batería, mucho más eficiente y que alargará la autonomía de la pulsera. No es casualidad que conozcamos ahora estos detalles de una posible Mi Band 7, ya que su predecesora se presentó a finales de marzo de 2021, así que no sería raro que en apenas unas semanas se presentara este nuevo modelo.