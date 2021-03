La Xiaomi Mi Band 6 ya tiene fecha de presentación, ¿qué podemos esperar de ella?

Ya está aquí, por fin conocemos la fecha de presentación de la pulsera de actividad más popular del mercado, la sexta generación de la Xiaomi Mi Band 6. Es una pulsera que siempre genera mucha expectación, sobre todo para saber cómo seguirá ofreciendo la misma relación de prestaciones y precio sin aumentar este último en demasía. Ese es el gran reto de esta sexta generación, seguir manteniendo el interés por ella sin dejar atrás su verdadera fórmula de éxito, como es la de contar con muy buenas prestaciones a un precio ajustado. Xiaomi ya ha anunciado oficialmente cuándo presentará la nueva pulsera, será solo en unos días.

La fecha de lanzamiento ya es oficial

La cuenta de Twitter de Xiaomi ha sido explícita en el anuncio de este esperado evento. Ya que en ella ha avanzado que la presentación se celebrará el próximo lunes 29 de marzo. Esta presentación por primera vez se llevará a cabo no solo en China, sino también a nivel global, de hecho ya podemos ver en el tuit de la marca su denominación global de Xiaomi Mi Smart Band 6. Una presentación que se englobará dentro del “Megalaunch” de Xiaomi, un evento en el que se presentarán también los esperados Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra y Mi 11 Lite, por lo que va a ser un día de muchas emociones para los seguidores de la marca china.

¿Qué podemos esperar de ella?

Como os decimos hay muchas esperanzas puestas en esta sexta generación. Tantas que como suele ocurrir se corre el riesgo de que no se vean cumplidas, pero por soñar que no quede. De todas las características que se han ido filtrando en estos últimos meses hemos podido sacar en claro que con esta pulsera podremos responder a mensajes, no solo SMS, sino también de apps de mensajería como WahtsApp o Telegram. Para ello habrá algunas respuestas predeterminadas que podremos dar, aunque sería ideal que se transcribieran nuestras palabras a través del micrófono integrado.

Evita que se arañe tu Xiaomi Mi Band 5 | Xiaomi

Otra de las grandes novedades sería la inclusión de un sensor capaz de medir la saturación de oxígeno en sangre, una información vital precisamente en estos tiempos de COVID. Una pulsera que sería más inteligente, al integrar al asistente de voz de Amazon, Alexa. Gracias a un micrófono incorporado podríamos enviar comandos de voz al asistente para controlar nuestro hogar conectado o hacer cualquier búsqueda. Aunque sin duda la gran novedad que se espera es que llegue con un chip NFC. Gracias a él sería posible pagar con esta pulsera, con solo acercarla al datafono del establecimiento. Sin duda es la función más plausible, aunque ello conllevaría la compatibilidad con alguna pasarela de pago, como por ejemplo Google Pay.

Por último, aunque menos probable, no se descarta una versión de esta pulsera que integre la conectividad GPS. Con ella no sería necesario llevar la pulsera conectada al teléfono para recopilar nuestras actividades al aire libre, valiéndose de su propio chip para trazar las trayectorias de nuestros recorridos. Un componente que encarecería mucho el precio de la pulsera, por lo que es más probable que llegue con NFC, si queremos que tenga un precio de 39 euros en su lanzamiento, como el visto para las últimas generaciones.