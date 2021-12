La Xiaomi Mi Band 6 NFC llega a España, y puedes pagar en tiendas con ella

Durante años las Xiaomi Mi Band han sido los wearables económicos más populares del mundo. Desde sus primeros modelos, que costaban apenas 15 o 20 euros, a los actuales, que se mueven entre los 30 y 40 euros, su popularidad siempre ha sido máxima. Pero siempre hubo una característica que muchos esperaron con ganas, pero que ha tardado seis generaciones en llegar. Hablamos de la conectividad NFC, que como sabéis, expande las posibilidades de interacción con todo tipo de dispositivos. Ahora esa conectividad por fin ha llegado a esta pulsera, y esta se ha puesto a la venta en España.

Precio y disponibilidad

Pues bien, este modelo de momento no lo podemos encontrar en la tienda oficial de Xiaomi, pero sí en Amazon, la tienda donde ya podemos comprarla a un precio más elevado del modelo estándar. Porque podemos comprarla por 58 euros, lo que supone un precio de casi 20 euros más del que actualmente tiene el modelo en la tienda oficial de los chinos. Por tanto, lejos quedan aquellas Mi Band que llegaron a costar en algunos casos poco más de 10 euros, pero a cambio, tenemos la pulsera más versátil de la historia de la marca china.

Xiaomi Mi Band 6 | Xiaomi

Ya puedes pagar con ella

No cabe duda de que es el principal reclamo de esta pulsera, y desde luego será una razón de peso para muchos para decidirse con ella, y más con las Navidades a las puertas. Es evidente que el gran atractivo es esta conectividad NFC, que nos permite pagar acercando la pulsera al datáfono de cualquier establecimiento, para pagar como lo haríamos con cualquier tarjeta bancaria. Pero es una pulsera con otros muchos encantos, no solo este, que al fin y al cabo es el que justifica su mayor precio. Pero es que este modelo goza de una pantalla muy grande, de 1,56 pulgadas, lo que es un 50% más que su predecesora.

Xiaomi Mi Band 6 | Xiaomi

La tecnología de esta pantalla es AMOLED a todo color y táctil. Además, tiene una buena resolución, y podemos personalizar las esferas que aparecen en ella. Pero además nos ofrece otras características destacadas, como la monitorización del oxígeno en sangre, que es una información valiosa cuando se trata de hacer deporte. También hace seguimiento del sueño, así como del estrés o de los periodos menstruales, y por supuesto sigue el ritmo cardiaco. Por lo que en el aspecto de la salud es una pulsera muy completa. A la hora de practicar deporte, también hace seguimiento pormenorizado de hasta 30 modos deportivos diferentes.

Como pueden ser el baloncesto, el boxeo, la zumba, el pilates, el patinaje o street dance. Además, podemos nadar con ella, ya que se puede sumergir hasta 50 metros sin sufrir daño alguno. Y sin duda una de las características más valoradas por los usuarios, su autonomía, que es de hasta 19 días con un uso cotidiano. Aunque no sabemos hasta qué punto influirá la nueva conectividad en la autonomía de esta pulsera, pero seguro que no será demasiado. Así que por fin la espera ha terminado, ya está aquí la Xiaomi Mi Band 6 con NFC, ya no es algo exclusivo de China.